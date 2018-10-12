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Brunson Davasında Tanıklar İfade Değiştirdi

12.10.2018 14:55 | Son Güncelleme

20 yıldan fazla bir süredir Türkiye'de yaşayan North Carolina'lı rahip Craig Brunson'a karşı açılan davada Cuma günüdördüncü duruşma yapılıyor. Aliağa’daki Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada dinlenen bazı tanıklar ifade değiştirdi

Brunson Davasında Tanıklar İfade Değiştirdi

20 yıldan fazla bir süredir Türkiye'de yaşayan North Carolina'lı rahip Craig Brunson'a karşı açılan davada Cuma günüdördüncü duruşma yapılıyor. Aliağa’daki Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın sabahki kısmında iddia makamının dört tanığı dinlendi.

PKK militanları ve 2016 yılındaki darbe girişiminden sorumlu tutulan Fetullah Gülen destekçileriyle bağlantılı olmakla suçlanan Brunson hakkındaki en önemli iddialardan biri yaralı PKK mensuplarının İzmir’e getirildiği ve John Folder’ın hastanesinde tedavi edildiği yönündeydi. John Folder’ın Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı menajeri olan eşi Diana Fowler ile birlikte Brunson’ın rahiplik yaptığı kiliseye gittikleri iddia ediliyordu. Bu konuda ifadesine başvurulan paralimpik milli tenisçi Büşra Ün, Andrew Brusnon’ı tanımadığı ama Diana ve John Fowler’ı tanıdığını söyledi. Ün, yaralı PKK’lıların John Fowler’a ait hastanede tedavi gördüğü konusunda bir bilgisi olmadığını ifade etti.

Büşra Ün’den sonra konuşan Brunson “benim PKK’lılarla bir bağlantım yok ve hiçbir zaman olmadı. Söz konusu doktara yaralı da götürmedim” dedi.

“Benim kilisede FETÖ’cülerin saklandığı yönünde ifadem olmadı”

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nden SEGBİS aracılığıyla ifade veren L.K., soruşturma aşamasında verdiği ifadesinin yanlış anlaşıldığını, Brunson’un kilisede darbe girişiminden sonra FETÖ’cüleri sakladığı yönünde bir ifadesinin olmadığını söyledi. L.K. konuyla ilgili olarak, “Benim kilise ve yakınında FETÖ’cülerin saklandığı yönünde bir ifadem olmadı. ‘Tuncay’ diye bahsettiğim kişinin oraya yakın oturduğunu ve belki bir bilgisinin olabileceği düşüncesiyle ifadesine başvurulabilir dedim. Tuncay’la da yüz yüze konuşmadım” dedi.

"Böyle bir konuşma olmadı”

L.K.’nin soruşturma aşamasındaki ifadesinde bahsettiği ‘Tuncay isimli kişi olduğu anlaşılan Y.D. de L.K. ile aralarında böyle bir konuşmanın geçmediğini belirtti.

Tanık L.K.’nin bir dönem ev arkadaşı olduğu V.S., Brunson’un rahipliğini yaptığı Diriliş Kilisesi’nde görülen ‘Agit’ kod isimli Siraç Akay hakkında ‘Bombacı’ diye bahsedildiğini belirtti. Agit hakkında evde sohbet esnasında konuştuklarını söyleyen V.S., “2011 yılında İstanbul’dan İzmir’e geldim. Çok yüklü borcum vardı. Alsancak’ta yürürken içimden geçerek kiliseye girdim. Daha sonra L.K.’nin ısrarıyla tekrar tekrar gittim. Agit denen kişiyi tanımıyorum ama evdeki sohbet esnasında L.K. kendisinden ‘Bombacı, terörist, Suriye ve Güneydoğu’da PKK kamplarında bomba eğitim almış. Onunla çok konuşma bizim yapımıza uygun bir değil’ demişti. Bana bunu L.K. söylemişti” dedi.

"İfadesi beni şaşırttı”’

V.S.’nın ifadesinden sonra söz alan L.K., “Şu an çok şaşırmış durumdayım. Kendisiyle ev arkadaşıydık bir dönem. Agit’le ilgili şeyleri bana kendisi anlattı. Ev toplantısı sırasında anlattı. Ancak şu anki ifadesi beni çok şaşırttı. Agit’in bomba eğitimi almış biri olduğunu bana V.S. anlattı” dedi.

Duruşmada yine tanık olarak dinlenen Manisa Hıristiyan Kilisesi rahibi S.C. gizli tanık Serhat hakkında konuştu. Gizli tanık Serhat’ın yönelttiği suçlamaları kabul etmeyen ve doğru söylemediğini vurgulayan S.C., “2014 yılında Manisa’da derneğimizin ofisini açtık. Bizim derneğimiz Diriliş Kilisesi’nden bağımsızdır. Serhat kod adlı kişi bize gelirdi. Bir süre sonra sorun çıkardığı için gelmesini yasakladık. En son Ocak 2017’de gelmişti. Yasaklamamıza rağmen Mayıs 2017’de tekrar geldi. Polis zoruyla kendisini dışarıya çıkarttık. O zaman bize ‘Ben kazanacağım, siz kaybedeceksiniz’ dedi. Suçlamaları bu nedenledir” diye konuştu. Duruşma verilen aranın ardından saat 14.00 civarında yeniden görülmeye başlandı.

Davaya yoğun katılım

Yargı sürecini çok sayıda ulusal ve uluslararası haber kuruluşu da takip ediyor. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier da, duruşmayı takip etmek için Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’na geldi.

Brunson davası, Ankara ile Washington arasındaki diplomatik krize yol açmıştı. Amerika, dava nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamış ve Başkan Donald Trump Türkiye'yi kınamıştı.

2016 yılının Ekim ayında tutuklanan ve geçen Temmuz ayından bu yana ev hapsinde tutulan Brunson, PKK militanları ve 2016 yılındaki darbe girişiminden sorumlu tutulan Fethullah Gülen destekçileriyle bağlantılı olmakla suçlanıyor. Brunson suçlamaları reddediyor. Amerika da Brunson'un hemen serbest bırakılmasını talep ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trump yönetiminden gelen baskıya rağmen, yargı üzerinde etkisi olmadığını ve Brunson'un dava kararını mahkemelerin vereceğini söylüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada, Brunson'un Cuma günü yapılacak duruşmada serbest bırakılmasının önemli bir adım olacağını ve Türkiye için doğru olanın da bu olduğunu söyledi.

Brunson suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

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