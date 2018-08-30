HABER

Brunson hakkında hazırlanan iddianamedeki 'dijital delillere' savcılık yorumu: Misyonerlik altında illegal faaliyet

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 05:12 | Son Güncelleme

Rahip Andrew Brunson hakkında hazırlanan iddianamade, Brunson’a ait USB bellek ve cep telefonundaki bazı dijitaller “misyonerlik adı altında illegal faaliyet” olarak nitelendirildi...

Brunson hakkında hazırlanan iddianamedeki 'dijital delillere' savcılık yorumu: Misyonerlik altında illegal faaliyet

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Andrew Brunson hakkında hazırlanan iddianamede Brunson’a ait USB bellek ve cep telefonu ile sim kartın içindekilere ilişkin detaylar da yer aldı. İddianamade, Brunson’a ait USB bellek ve cep telefonundaki bazı dijitaller “misyonerlik adı altında illegal faaliyet” olarak nitelendirildi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; İddianamede Brunson’a ait bir adet Sandisk marka 128 GB kapasiteli USB belleğin Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından imajının alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği belirtildi. Graphics isimli klasörün içinde bulunan bir dosyanın 2 Mart 2016 tarihinde değiştirildiği, izlenen bu dosyada bir dini ayin sırasında duvara projektör ile verilen görüntüde “Hun Bıxer Hatın Kurden Mesihi” (Hoş geldiniz Kürt Hıristiyanlar) yazdığı, aynı USB bellek içinde multimedya klasörünün içinde Hz. İsa’nın hayatının anlatıldığı ve çarmıha gerildiği filmini fakir bir ailenin evinde projektör ve ses sistemini kurarak erkeklere izlettirdikleri öne sürülüyor.

SESLİ MESAJLAR

Rahip Brunson’ın cep telefonu ve sim kartının incelemesinden elde edilen bulgulara da yer verilen iddianamede, Burunson’a “Mehmet” adlı kişi tarafından gönderilen sesli mesajda özellikle Kürtlerin Hıristiyanlaştırılmasından ve karşılaşılan sorunlardan bahsedildiği, misyonerlik görüntüsü altındaki illegal faaliyetlerin Suruç ilçesinde zayıf kaldığı, bu faaliyetlerin güçlendirilmesi görevinin “Agit” isimli bir şahsa ait olduğu iddialar arasında dikkat çekiyor.

FOTOĞRAFLAR

Kuvvetli Hıristiyan inancına sahip Kürtlerin Kobani’ye gittikleri, Kobani’ye giden Kürt kökenli Hıristiyanların açıkça Hıristiyan olduklarını söyledikleri ve bundan memnuniyetle bahsedildiği öne sürülüyor.

İddialar arasında, Suruç’ta misyonerlik görüntüsü altındaki illegal faaliyetlerin kuvvetlendirilmesi gerektiği, Hıristiyan dinine inanan ve bunu açıkça söyleyen Kürtlerin sayısının artması gerektiğinin ifade edildiği, bunun sağlanması durumunda Suruç içinden Kobani’ye yardımın artacağı öne sürülüyor. Suçlamalar arasında Brunson tarafından gönderilen bir fotoğrafa da yer verilirken, Brunson bulunduğu fotoğrafta “Agit” olarak bilinen şahsın olduğu, bu kişinin boynunda sarı, kırmızı, yeşil renkte fular olduğu ve çok sayıda çocuğun bulunduğu yerin çadırkent olabileceği iddia ediliyor. Görüntünün misyonerlik görüntüsü altında illegal faaliyet içerebileceği, “Jacqueline” olarak kayıtlı kişinin gönderdiği mesajda ise FETÖ hücre evlerinde yenilen maklube yemeği videosunun tespit edildiği öne sürülüyor.

PARTNEROynaya oynaya denize girdiOynaya oynaya denize girdi
Tuzla’da Organize Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangınTuzla’da Organize Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangın
Tuzla'da geri dönüşüm fabrikasında yangınTuzla'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rahip Andrew Brunson brunson iddianamesi

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal karar! UNWRA'ya mali yardımı tamamen kesiyor

ABD'den skandal karar! UNWRA'ya mali yardımı tamamen kesiyor

Trump'tan Google, Twitter ve Facebook'a eleştiri: Halkın büyük kısmı kandırılıyor

Trump'tan Google, Twitter ve Facebook'a eleştiri: Halkın büyük kısmı kandırılıyor

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuzla’da Organize Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangın

Tuzla’da Organize Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangın

Büyük taarruz, büyük zafer! 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun

Büyük taarruz, büyük zafer! 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun

Adnan Oktar'ın evinde bulunan tarihi eser şaşırttı!

Adnan Oktar'ın evinde bulunan tarihi eser şaşırttı!

Muharrem İnce'den sert sözler: Yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir?

Muharrem İnce'den sert sözler: Yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir?

CHP'de sular durulmuyor!

CHP'de sular durulmuyor!

Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.