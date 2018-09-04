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Brunson iddianamesinde dikkat çeken Mormonlar detayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 05:08 | Son Güncelleme

ABD’li rahip Brunson iddianamesinde, Mormonların Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik iddialar dikkat çekiyor. ‘Dua’ adlı gizli tanık, Türkiye’deki bazı askeri liselerde görev yapan Mormonların araştırılmasını istedi.

Brunson iddianamesinde dikkat çeken Mormonlar detayı

Rahip Andrew Brunson’a yönelik hazırlanan iddianamede dikkat çeken ayrıntılardan biri de Mormonların Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik iddialar. İddianamede “Dua” adlı gizli tanık, soruşturma aşamasında verdiği CD içerisinde isimleri yer alan Mormon olduğunu iddia ettiği kişilerle ilgili araştırma yapılmasını istiyor.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; iddianamede Evanjelist Brunson ile Mormonlar arasındaki ilişkinin, Amerika’daki Protestan kiliselerinin tamamının bağlı olduğu CAMA adlı kuruluştan kaynaklandığı öne sürülüyor. CAMA adlı kuruluşun tüm kiliselerin üzerinde bir yapı olduğu, ABD’den yurt dışına gidecek Mormon veya Evanjelist din adamlarının CAMA’nın izni olmadan başka bir ülkede görev yapmasına izin verilmediği öne sürülüyor.

'ORTAK HAREKET' İDDİASI

“İsa Mesih Son Zaman Azizleri” adlı Mormon Kilisesi ile Evanjelist Diriliş Kilisesi farklı inanç grupları olmasına karşın, iki kilise rahiplerinin CAMA’ya bağlı olduklarından, aynı strateji altında hareket ettikleri iddialar arasında yer alıyor.

İddianamede dikkat çeken ayrıntılardan biri de, 1990 yılından bu yana Türkiye’deki askeri liselerde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan kişilerin, Mormonlara ait İsa Mesihin Son Zamanlar Kilisesi Yardım Vakfı (LDSC) üye olduğu, kod isim kullanan bu kişilerin ABD ile yapacakları telefon görüşmelerini Hindistan’daki özel bir numara üzerinden gerçekleştirildiği şeklinde.

CD VERDİ

Soruşturmada ifade veren gizli tanık “Dua” ise savcılığa içinde bilgi ve belgelerin olduğu bir CD teslim etmiş. “Dua” ifadesinde, “Sizlere vermiş olduğum CD içerisindeki bilgi ve belgelerin yetkili birimlerce araştırılmasını istiyorum. Yabancı devletlerde görev alan ABD askerlerinin yüzde 40’a yakını Mormon üyesidir.

Hava Kuvvetleri olarak tabir edilen dosyadaki kişilerin bazıları rütbeli ABD askerleri bazıları ise daha üst düzeyde istihbarat eğitimi almış olduğunu tahmin ettiğim kişilerdir. Bu şahısların ortak özelikleri, Mormon Kilisesi üyeleri olmalarıdır. Mailde ismi yazılı bulunan Jasone Griffen gölde vaftiz yapışı e-mailde bulunmaktadır” iddialarını gündeme getiriyor.

Mormonlar’ın İstanbul’daki şube başkanının Murat Çakır isimli şahıs olduğunu öne süren gizli tanık Dua, Sovoldi isimli word dosyasının içeriği hakkında, şunları söylüyor:

İSTANBUL ŞUBE BAŞKANI

“Sovoldi isimli word dosyası içinde Kuleli Askeri Lisesi’nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan kişilerin isimleri vardır. Bu şahıslar Mormon Kilisesi mensubudur. Murat Çakır isimli şahıs Mormonların İstanbul Şube Başkanı’dır. Kendisi aynı zamanda Amerikan vatandaşıdır. Eşi Amerikalıdır. Kenneth C. Abney isimli şahıs Amerikan Özel Kuvvetleri’nde askerdir. Kendisi Mormon Kilisesi adına Türkiye’de misyonerlik faaliyeti yürüten rahiptir. Kasım 2009’da geldi. Eylül 2011’de Türkiye’den ayrıldı. Albay rütbesindedir.

Jasone Griffen isimli şahsın Ankara’da vaftiz fotoğrafları vardı. Bu fotoğraflardaki isimlerden birisi Todd Hale isimli şahıstı. O dönemde F16 pilotuydu. Diğer şahıs da İncirlik Üssü’nden bir binbaşıdır. Ancak ismini bilmiyorum. 2011 yılında Ankara’da bunların başkanı olan Duard Sandy isimli şahıstı. Bu şahıs CIA Elektronik Dinleme Bölümü’nden emekli idi.”

YARDIM GÖRÜNÜMLÜ FAALİYETLER

Mormonlar’a ait kilisede görevli kişilerin emekli veya faal asker olduğunu, Doğu ve Güneydoğu’da yardım görünümlü faaliyet yürüttüklerini öne süren gizli tanık “Dua”, “Hakkari, Yüksekova, Mardin, Diyarbakır, Urfa daha sonra Siirt, Bingöl, Kars ve Muş illerinde faaliyet gösterdiler, verilen harcama limitlerini aştılar. Ciddi paralar harcadılar.

Siirt’e gireme-dikleri 2010 yılında, o tarihte Siirt İl Emniyet Müdürü olan ismini R.G. olarak hatırlıyorum, bunları vali ile tanıştırarak Siirt’te faaliyet göster-melerini sağladı. Hatta Siirt’te yaptıkları bazı törenlere vali ve il emniyet müdürü de katıldı” iddialarını dile getiriyor.

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