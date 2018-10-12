Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'tan ilk açıklama!

Halavurt, gazetecilerin "Brunson kararı nasıl karşıladı?" sorusu üzerine, "Brunson durumu anlamaya çalışıyor. Ben ona özgür olduğunu söyleyince anladı ve sevindi" dedi. Halavurt gazetecilerin, "Brunson hemen gider mi?" sorusu üzerine de "Gider diye düşünüyorum. Burada artık bir güvenlik sorunu da oluştu onun için. Uçak hazırlanıncaya kadar evinde bekleyecek. Uçak ayarlandığında gidecek" dedi.

'BU DEVLETİN BİLECEĞİ İŞ'

Gazetecilerin, "Ayrıca bir güvenlik temin edilir mi?" sorusuna Halavurt, "Bu, devletin bileceği iş" dedi.

Avukat Halavurt, Brunson'ın saygın bir din adamı olarak neredeyse iki yıl özgürlüğünden mahrum kaldığını, aile ve sosyal düzeninin bozulduğunu söyleyip, "Oysa kendisi Türkiye'de kalmak isteyen biriydi. Bu, onu belli ölçüde üzüyor" dedi.

