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Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'tan ilk açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 17:26 | Son Güncelleme

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, dava sonuçlandıktan sonra, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, kararı değerlendirdi. Avukat, Halavurt, "Türkiye ile ilişkilerin gerilmesine gerek yoktu. Bu kabul edebileceğimiz bir karar değil, temyiz edeceğiz. İtiraz haklarımızı haklarımızı kullanacağız. Keşke tutuksuz şekilde yargılanabilseydi. Karar bizim için süratli oldu ama hazırlığımızı yapmıştık. Bu sonucun olabileceğini tahmin ediyorduk" dedi.

Halavurt, gazetecilerin "Brunson kararı nasıl karşıladı?" sorusu üzerine, "Brunson durumu anlamaya çalışıyor. Ben ona özgür olduğunu söyleyince anladı ve sevindi" dedi. Halavurt gazetecilerin, "Brunson hemen gider mi?" sorusu üzerine de "Gider diye düşünüyorum. Burada artık bir güvenlik sorunu da oluştu onun için. Uçak hazırlanıncaya kadar evinde bekleyecek. Uçak ayarlandığında gidecek" dedi.

'BU DEVLETİN BİLECEĞİ İŞ'

Gazetecilerin, "Ayrıca bir güvenlik temin edilir mi?" sorusuna Halavurt, "Bu, devletin bileceği iş" dedi.

Avukat Halavurt, Brunson'ın saygın bir din adamı olarak neredeyse iki yıl özgürlüğünden mahrum kaldığını, aile ve sosyal düzeninin bozulduğunu söyleyip, "Oysa kendisi Türkiye'de kalmak isteyen biriydi. Bu, onu belli ölçüde üzüyor" dedi.

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
Arkadaş çıldırmamak içten değil. Madem suçsuzdu niye aldınız. Madem suçlu neden saldınız. Türkiye' de adaletin çivisi çıkmış. Artık hiç bir yeri elde kalmıyor. Yazık oldu canım ülkeme. Çok yazık.
@efsunlu.anahtar Bundan sonra Türkiye' de papaz kaçtı oyunu yasaklanmalı. Bu ne tüm papazlar kaçıyor. Fettoş kaçtı, Brunson kaçtı.. :)
yargı bağımsızlığını yitirmiştir cümlesini cemil çiçekte söylemişte baro başkanında söylemişti yargı kararını verecek diye rte bırakmayız dediği rahibi dün bu söylemiyle serbest kalacağını zaten anlamıştık yaşadığım ülkeye bak
nerde eyy amerika diyenler al papazı ver papazı diyenler 2 ayda yüzde elli fakirleştik Iphone ları kırdık ne için
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