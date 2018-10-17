Brunson'ın avukatından mahkemeye yeni başvuru

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, tutukluluğu 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ve son duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson’un avukatı kararı temyiz etti.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara itiraz eden Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, usul ve yasaya aykırı olduğu iddiasıyla Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

Müvekkilinin beraat etmesini istediklerini belirten Halavurt, "Mahkeme henüz gerekçeli kararı yazmadı. Tarafımıza henüz gerekçeli karar ulaşmadı. Karardan sonra 7 gün içinde istinaf hakkımız vardı. Bu hakkımızı kullandık. Gerekçeli istinaf için de ek süre talep ettik. Biz cezayı kabul etmiyoruz. Beraat etmesini istiyoruz" dedi.

Andrew Craig Brunson, tahliye edilmesinin ve yurt dışı engelinin kalkmasının ardından ABD’ye dönmüştü.

SAVCI, İSTİNAF'A BAŞVURDU



Öte yandan, davaya bakan savcı da, mahkemenin kararının bozulması talebiyle İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

