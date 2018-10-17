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Brunson'ın avukatından mahkemeye yeni başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 11:26 | Son Güncelleme

ABD'li rahip Brunson'ın avukatı, müvekkiline verilen hapis cezasının 'Usul ve yasaya aykırı olduğu' iddiasıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, tutukluluğu 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ve son duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson’un avukatı kararı temyiz etti.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara itiraz eden Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, usul ve yasaya aykırı olduğu iddiasıyla Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

Müvekkilinin beraat etmesini istediklerini belirten Halavurt, "Mahkeme henüz gerekçeli kararı yazmadı. Tarafımıza henüz gerekçeli karar ulaşmadı. Karardan sonra 7 gün içinde istinaf hakkımız vardı. Bu hakkımızı kullandık. Gerekçeli istinaf için de ek süre talep ettik. Biz cezayı kabul etmiyoruz. Beraat etmesini istiyoruz" dedi.

Andrew Craig Brunson, tahliye edilmesinin ve yurt dışı engelinin kalkmasının ardından ABD’ye dönmüştü.

SAVCI, İSTİNAF'A BAŞVURDU

Öte yandan, davaya bakan savcı da, mahkemenin kararının bozulması talebiyle İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

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Anahtar Kelimeler:
rahip Brunson brunson

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
DURUN,DAHA TAZMİNAT DA İSTEYECEKLER!!!NE DEMİŞLERR: SARI ÖKÜZÜ VERMEYECEKTİK!!!
bu avukat türk mü acaba ??
anlaşıldı daha tazminat ödücez
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