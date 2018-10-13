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Brunson'ın tahliyesi sonrası çok konuşulacak sözler: ABD kazandı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2018 16:37 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Soner Polat, Brunson kararıyla ilgili olarak "ABD kazandı, Türkiye ağır bir mağlubiyet aldı" ifadelerini kullandı.

Brunson'ın tahliyesi sonrası çok konuşulacak sözler: ABD kazandı!

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Emekli Amiral Soner Polat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Brunson kararını 'mağlubiyet' olarak nitelendirdi ve "Yaprak dökümü! Rahip serbest! ABD kazandı; Türkiye ağır bir mağlubiyet aldı. Trump ve özellikle yardımcısının tehditlerine pabuç bırakmış olduk! Herhalde şunu dediler: Merkel'e var da bize yok mu?" ifadelerini kullandı.

SONER

PERİNÇEK 'BAŞARI' DEMİŞTİ

Öte yandan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise, Ulusal Kanal'da yaptığı açıklamada Brunson'un tahliyesini "Türk yargısı PKK'ya yardım ve yataklık yapan Rahip Brunson'u mahkûm etmiştir. Brunson hüküm giydi, cezasının karşılığında hapiste yattı, cezasını çekti ve tahliye edildi. Burada Türk yargısı baskılara göğüs germiştir" ifadeleriyle yorumlamıştı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Evet arkadaşlar ülke kaybetti vatandaş millet kaybetti haysiyeti şerefi beş para edilmez hale geldi yazıklar olsun ama bu millete acımıyorum bu millete Oh Olsun
HELAL OLSUN ON NUMARA BIR ACIKLAMA GERCEKLERI GÖREN BIRILERI HALA VAR DEMEKKI ABD KAZANDI ALMANYA KAZANDI TÜRKIYE HATICINDE HERKES KAZANDI VE KAZANACAKTIRDA CÜNKI BIR KERE TÜKÜRÜP YALADIN MI GERISI GELIR
Maalesef adam doğru söylüyor...
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