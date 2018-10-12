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Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 18:01 | Son Güncelleme

ABD'li rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının ardından FOX TV Haber spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Andrew Craig Brunson, İzmir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Hakkındaki ev hapsi kararı ve yurt dışı yasağı da kaldırıldı. Brunson, yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

'BAVUL DA MI HAZIRDI'

Tahliye kararı sonrası Fatih Portakal, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Portakal, '(Reuters der ki) #Brunson uçağa binmiş gidiyormuş! Bu ne hız? Bavul da mı hazırdı?' ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Portakal'ın mesajları;

portakal

PARTNERÜnlü yıldızdan 'yok artık' dedirten frikik!Ünlü yıldızdan 'yok artık' dedirten frikik!
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın (1)Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın (1)
Çocuk parkının kaldırılmak istenmesine tepkiÇocuk parkının kaldırılmak istenmesine tepki
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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Yarın trumpla poz versin, Sende göbek atarsın VANTAN HAYİNİ PORTAKAL
arkadaşım sende galiba iPhone ni kırmış sin ondan böyle zoruna gidiyo
@karaseytan_07 trump.a rest çeken asrın liderinizede bir cümle alalım sayın vatansever bey ne oldu hava civamı oldu havaları
omu birakti papazi
Doğruları konuşan vatan halini oluyor,vatanhaini arıyorsan megri deyip poz verenlere bak,,,,,
Evet bavulda hazırmış keşke sende hazırlasan da gitsen çok sevdiğin ülkene
@enginn77 SEN KENDİ ŞUAN ÜLKENDEMİSİN ARAP ÜLKESİNDEN Mİ YAZIYOSUN
Fatih Portakal helal olsun dediğğn çıktı.Akp liler naber.Bozuldunuz mu?Boşverin nasılsa yarın bunu da unutursunuz.Ülkemin tarihi sizin unuttuklarınızla doldu taştı.
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