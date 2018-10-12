"Brunson kararı Türk yargısının tarafsızlığını ortaya koymuştur"

Altun, yaptığı açıklamada, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un İzmir'de görülen davada hükümle birlikte serbest bırakılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Erdoğan'ın, "Türk yargısının vereceği karara herkesin saygı duyması gerektiği"ni vurguladığına işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Mahkeme kararının ardından 'Working very hard on Pastor Brunson' diye mesaj atan ABD Başkanı Donald Trump'a bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Türkiye, demokratik bir hukuk devletidir ve Türk mahkemeleri bağımsızdır. Bu gerçek, Anayasamızın 138. maddesinde açık ve net bir biçimde vurgulanmıştır. 'Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.' Türk mahkemeleri gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti de hiçbir organ, makam, merci ya da kişiden talimat almaz, kendi kuralları ve iradesiyle kararlarını alır."

