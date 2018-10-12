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"Brunson kararı Türk yargısının tarafsızlığını ortaya koymuştur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 18:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: "Bugün Andrew Brunson hakkında verilen mahkeme kararı, Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu, Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koymuştur" - "Mahkeme kararının ardından 'Working very hard on Pastor Brunson' diye mesaj atan ABD Başkanı Donald Trump'a bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Türkiye, demokratik bir hukuk devletidir ve Türk mahkemeleri bağımsızdır" - "Türk mahkemeleri gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti de hiçbir organ, makam, merci ya da kişiden talimat almaz, kendi kuralları ve iradesiyle kararlarını alır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Bugün Andrew Brunson hakkında verilen mahkeme kararı, Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu, Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Altun, yaptığı açıklamada, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un İzmir'de görülen davada hükümle birlikte serbest bırakılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, açıklamasında, "Bugün Andrew Brunson hakkında verilen mahkeme kararı Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu, Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koymuştur." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin bağımsız yargısının, Amerikan yönetimince hatırı sayılır bir süredir baskı altına alınmaya çalışıldığını, Türkiye'nin çeşitli yaptırım tehditlerine maruz bırakıldığını aktaran Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, her fırsatta Türkiye'nin bu türden tehditlere boyun eğmeyeceğini, bağımsız ve tarafsız Türk yargısının vesayet altına alınamayacağını belirttiğini anımsattı.

Erdoğan'ın, "Türk yargısının vereceği karara herkesin saygı duyması gerektiği"ni vurguladığına işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Mahkeme kararının ardından 'Working very hard on Pastor Brunson' diye mesaj atan ABD Başkanı Donald Trump'a bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Türkiye, demokratik bir hukuk devletidir ve Türk mahkemeleri bağımsızdır. Bu gerçek, Anayasamızın 138. maddesinde açık ve net bir biçimde vurgulanmıştır. 'Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.' Türk mahkemeleri gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti de hiçbir organ, makam, merci ya da kişiden talimat almaz, kendi kuralları ve iradesiyle kararlarını alır."

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ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun

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