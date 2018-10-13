Brunson kararına muhalefetin yorumu: Yargı bağımsızlığı kalmadı

Tepkilere MHP de ortak oldu."Terör örgütü üyeliği" ve "casusluk" suçlamalarıyla yargılanan ve 35 yıla kadar hapsi istenen ABD'li papaz Andrew Brunson'ın yaklaşık iki yıldır süren tutukluluk halini sona erdiren duruşmada yaşananları siyasetçiler de yakından izledi. Duruşma öncesi gizli tanık ifadelerinin dava dosyasına girmesi, duruşma sırasında kimi tanıkların daha önce papaz aleyhinde verdikleri ifadeleri değiştirmesi ve mahkemenin beklenenden daha hızlı karar alması Brunson davasının uzun bir süre siyasetin gündeminden düşmeyeceğinin işareti sayıldı. Öyle ki kararla ilgili ilk değerlendirmeyi yapan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Hayati Yazıcı "Dava uzun süre konuşulacak" dedi. Ancak Yazıcı mahkemelerin bağımsız olduğunu da değerlendirmesine ekledi. Kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan "Türkiye’de yargının bağımsız olduğuna herkes saygı göstermeli" açıklaması gelince de, iktidarla ortaklığını her fırsatta gösteren Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) bu açıklamaya ilk tepki veren parti olması dikkat çekti. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Saygılıyız ancak tahliye kararı milli vicdanı ve huzuru rahatsız etmiştir. İfade değiştiren gizli ve satın alınmış tanıklar şaibeleri artırmıştır" tepkisi gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, davanın sonunda Brunson’a 3 yıllık bir ceza kesildiğini hatırlatırken iktidara "Casussa 30 yılla yargılanacaktı niye 3 yıla düşürüldü? Değilse niye 2 yıldır hapiste" sorusunu yöneltti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Brunson davasını siyasetin gündeminden düşürmeyeceklerini vurgularken "Brunson davası üzerinden yapılan spekülasyonların, dolara bağlanan zamların, ülkenin tüm kurumlarının uğradığı zararın hesabını iktidarın vermesini istiyoruz" çıkışı yaptı. "Türkiye’de hukuk güvenliği yok" Davayı başından sona takip eden Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Sezgin Tanrıkulu, DW Türkçe’ye gizli tanık uygulamasını ve mahkeme sırasında tanıkların ifadelerinin değişmesini eleştirdi. Tanrıkulu, "Toplum, Ergenekon davasından hatırlıyor gizli tanıkları. İsteyen, istediği cezayı verdi. Tanıkların ifadeleri denetlenmedi. Şimdi Brunson davasında da aynı şeyler oldu" diye konuştu. "Türkiye’de kimsenin hukuk güvenliği yok, Türkiye’de yargı baskıdan anlar" diyen Tanrıkulu, Türkiye’de "siyasi dava" nedeniyle tutuklanan kimse hakkında beraat kararı çıkmadığını belirtti. Tanrıkulu, "Tanıklar ifadelerini değiştirdiyse, neden Brunson hakkında beraat kararı çıkmadı. Çünkü 'Adamı boşu boşuna 18 ay yatırdılar' demesinler diye. 3 yıllık bir ceza kesiyorlar çünkü hâkim kendini kurtarmaya çalışıyor. Böyle berbat bir yargı düzeni dünyada yok" dedi.

CHP’li Gürsel Tekin de; Türkiye’de milletvekillerinin, gazetecilerin hapiste olduğuna dikkat çekerken "Çünkü onların arkasında bir Trump yok" çıkışı yaptı. Tekin, Yargıtay kararıyla serbest bırakılan ancak kararın mecliste okunmasıyla milletvekilliği de düşecek olan CHP’li Enis Berberoğlu’nun yurtdışına çıkış yasağının sürdüğünü de hatırlattı ve "Ama siz papazı hemen gönderiyorsunuz yurtdışına. Böyle rezalet olmaz. Brunson davası komediye dönüştürülmüş, yargı sistemi çökmüş, alınan kararla da hepimizin vicdanı kanatılmıştır. İktidar bunun hesabını verecektir" diye konuştu. "Ülke rezil oldu" Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Garo Paylan da DW Türkçe’ye iktidarın Brunson kararıyla ilgili yaptığı açıklamada yargı bağımsızlığını vurgulamaya neden ihtiyaç duyduğunu şu şekilde anlattı: "Çünkü uluslararası arenada ülke olarak rezil olduk. Siyasi rehine meselesi memlekette birilerinin terörist olarak tayin edilmesiyle işliyordu. Ama bu işlemi Amerika, Almanya vatandaşlarına da yapmaya çalışınca duvara çarptılar."