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Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

DİZİ HABERLERİ  | 12.10.2018 16:45 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'tan rahip Brunson'ın serbest bırakılma kararının ardından ilk açıklama geldi. Trump 'rahip Brunson için çok çalıştık' ifadesini kullandı!

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına dair sosyal medyadan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump "Brunson ile ilgili çok çalıştık" yorumunu yaptı. Trump daha sonra attığı tweet'de ise 'düşüncelerim ve duygularım Rahip Brunson'la ve onun bir an önce güvenle eve dönmesini umut ediyorum."

Mahkeme terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yargılanan ABD'li rahip Andrew Brunson'a yaklaşık üç yıl hapis cezası verdi, ancak tutuklu olduğu süreyi göz önüne alarak serbest bıraktı.

Brunson üzerindeki, ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağını kapsayan adli kontrol kararı da mahkeme tarafından kaldırıldı.

Adli kontrolün kaldırılması tutukluluğu Washington ile Ankara arasındaki ilişkilerde gerilimine neden olan Brunson'ın Türkiye'den ayrılabileceği anlamına geliyor. (Haberi bildiren Ezgi Erkoyun Haberi derleyen Can Sezer Redaksiyon Birsen Altaylı)


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Anahtar Kelimeler:
Trump ABD brunson

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