‘Brunson Serbest Kalırsa İki Bakana Konulan Yaptırımlar Gözden Geçirilebilir’

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders bugünkü basın toplantısında sorulan sorular üzerine Türkiye ekonomisi, rahip Andrew Brunson’ın durumu ve Türkiye’nin bugün uygulamaya koyduğu gümrük tarifelerini değerlendirdi.
Sözcü, Türkiye’nin bugün açıkladığı gümrük tarifelerini üzüntü verici olarak niteleyen Sarah Sanders, bunu “yanlış yönde atılmış bir adım” adım olarak niteledi. Sözcü, Amerika’nın gümrük tarifelerini güvenlik gerekçeleriyle aldığını, Türkiye’nin ise “misilleme” amacı güttüğünü söyledi.
Sözcü, tarifelerin rahip Brunson davasıyla ilgili olup-olmadığı yönündeki bir soruya da “Türkiye’ye uygulanan çelik gümrük tarifesi güvenlik gerekçeleriyle alındı. Bu nedenle Rahip Brunson’un durumuyla ilgili değil” dedi ancak iki Türk bakana uygulanan yaptırımların ise Brunson davasıyla ve Türkiye’de haksız biçimde hapiste tutulan Amerikan vatandaşlarıyla diplomatik misyonlardaki yerel çalışanların durumuyla doğrudan ilgili olduğunu kaydetti.
Sözcü, Brunson serbest bırakılırsa yaptırımların kaldırılmasının gündeme gelebileceğini de dile getirdi.
Sarah Sanders yine bir soru üzerine de Türk ekonomisindeki durumu da değerlendirdi ve “Türkiye’deki ekonomik durumu ve Lira’daki düşüşü yakından takip ediyoruz. Bu uzun süredir devam eden bir sürecin sonucu. Amerika’nın attığı adımların bir sonucu değil” dedi.
ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu
Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum
Ağrı'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Aydın'da sokak ortasında kanlı infaz! Evlilik vaadiyle kardeşini kandırdığı için kurşun yağmuruna tuttu!
Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum istifa etti!
Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim American Federal Bankası'nı hackledi
Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü! Ekonomi için önemli adım
Güzelleşmek isterken kirpiklerinden oldu!
Gelinliği attı, siyah bikinisiyle kaldı!
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum