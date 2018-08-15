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‘Brunson Serbest Kalırsa İki Bakana Konulan Yaptırımlar Gözden Geçirilebilir’

15.08.2018 22:37 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders bugünkü basın toplantısında sorulan sorular üzerine Türkiye ekonomisi, rahip Andrew Brunson’ın durumu ve Türkiye’nin bugün uygulamaya koyduğu gümrük tarifelerini değerlendirdi. Sözcü, Brunson serbest bırakılırsa yaptırımların kaldırılmasının gündeme gelebileceğini de dile getirdi

‘Brunson Serbest Kalırsa İki Bakana Konulan Yaptırımlar Gözden Geçirilebilir’

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders bugünkü basın toplantısında sorulan sorular üzerine Türkiye ekonomisi, rahip Andrew Brunson’ın durumu ve Türkiye’nin bugün uygulamaya koyduğu gümrük tarifelerini değerlendirdi.

Sözcü, Türkiye’nin bugün açıkladığı gümrük tarifelerini üzüntü verici olarak niteleyen Sarah Sanders, bunu “yanlış yönde atılmış bir adım” adım olarak niteledi. Sözcü, Amerika’nın gümrük tarifelerini güvenlik gerekçeleriyle aldığını, Türkiye’nin ise “misilleme” amacı güttüğünü söyledi.

Sözcü, tarifelerin rahip Brunson davasıyla ilgili olup-olmadığı yönündeki bir soruya da “Türkiye’ye uygulanan çelik gümrük tarifesi güvenlik gerekçeleriyle alındı. Bu nedenle Rahip Brunson’un durumuyla ilgili değil” dedi ancak iki Türk bakana uygulanan yaptırımların ise Brunson davasıyla ve Türkiye’de haksız biçimde hapiste tutulan Amerikan vatandaşlarıyla diplomatik misyonlardaki yerel çalışanların durumuyla doğrudan ilgili olduğunu kaydetti.

Sözcü, Brunson serbest bırakılırsa yaptırımların kaldırılmasının gündeme gelebileceğini de dile getirdi.

Sarah Sanders yine bir soru üzerine de Türk ekonomisindeki durumu da değerlendirdi ve “Türkiye’deki ekonomik durumu ve Lira’daki düşüşü yakından takip ediyoruz. Bu uzun süredir devam eden bir sürecin sonucu. Amerika’nın attığı adımların bir sonucu değil” dedi.

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