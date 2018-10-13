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Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 13.10.2018 00:22 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, "Brunson'ın salıverilmesi memnuniyet verici, onu bugün günü Oval Ofis'te ağırlayacağım" açıklamasını yaptı. Trump bir gazetecinin Türkiye'deki yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin sorusuna, Brunson konusunda Türkiye ile bir anlaşma yapılmadığını belirterek dolaylı olarak 'hayır' cevabını verdi.

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’ın ev hapsine alınmasının ardından ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarıyla devam eden sürece ilişkin, Trump’tan açıklama geldi. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'ın NTV canlı yayınında aktardığı bilgiye göre Trump, “Brunson’ın serbest bırakılması konusunda bir anlaşmamız yoktu” diyerek dolaylı olarak 'hayır' cevabını verdi.

OVAL OFİSTE AĞIRLAYACAK

Trump ayrıca, “Brunson’ın salıverilmesi memnuniyet verici, onu Cumartesi günü Oval Ofis’te ağırlayacağım” açıklamasını yaptı.

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ABD Donald Trump Oval Ofis brunson rahip Brunson

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