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Brunson’dan ‘Cami Saldırılarıyla Bağlantı’ İddialarına Yanıt

19.03.2019 18:38 | Son Güncelleme

Amerikalı rahip Andrew Brunson, Türk medyasında Yeni Zelanda’daki cami saldırganı Brenton Tarrant’la bağlantısı olabileceği yönünde çıkan iddiaları yalanladı. Brunson, “Bu yalanları ortaya atan kişilere gazeteci diyemiyorum” dedi

Brunson’dan ‘Cami Saldırılarıyla Bağlantı’ İddialarına Yanıt

Türkiye’de 23 yıl yaşadıktan sonra terörle bağlantılı suçlamalar nedeniyle hapse atılan ve iki yıla yakın süre tutukluluğunun ardından geçen yıl serbest bırakılan Amerikalı rahip Andrew Brunson, Türk medyasında Yeni Zelanda’daki cami saldırganı Brenton Tarrant’la bağlantısı olabileceği yönünde çıkan iddialara yanıt verdi. Brunson, “Bu yalanları ortaya atan kişilere gazeteci diyemiyorum” dedi.

Türkiye’deki bazı medya organlarında, geçmişte Türkiye’yi iki kez ziyaret ettiği tespit edilen Tarrant’ın “İzmir’de Hıristiyan radikal sağcı yapılarla da görüştüğü, Brunson’la da ilişkisinin olup olmadığının mercek altına alındığı” şeklinde iddialar yer almıştı.

VOA Türkçe muhabirinin sorusunu yazılı olarak yanıtlayan Brunson, “Eşim ve ben 25 yıl boyunca Türkiye’de bir amaç için yaşadık: Müslümanlar’a İsa Mesih’in sevgisini göstermek. Orada yaşadığımız bütün adaletsizlik ve zulme rağmen Türkler’i hala seviyoruz. Yeni Zelanda’da camilere yapılan terör saldırısı bizim savunduğumuz bütün değerlere aykırıdır ve bu eylemi kınıyoruz. Odatv ve diğer bazı medya organlarının şahsımı bu terör saldırısı ile ilişkilendirmesi iğrenç bir çabadır” ifadelerini kullandı.

Bunun, “sadece temelsiz bir iddia değil ama aynı zamanda kamuoyunu Hıristiyanlara karşı kışkırtmak amaçlı” olduğunu belirten Brunson, şöyle devam etti:

“Hele, ‘İzmir'deki radikal sağcı Hıristiyan yapılar’ ifadesi bir illüzyon gibi fantastik bir dünyanın ürünüdür. Bizimle bağlantılı öyle bir yapı olmadığı gibi Türkiye'nin devlet organları, emniyeti, istihbarat örgütü her şeyi izlerken bu radikal gruplarla mücadelede yetersiz kaldıklarını ifade etmek anlamına gelir ki bu da kabul edilemez. Bu yalanları ortaya atan kişilere gazeteci diyemiyorum.”

Tarrant’la kesinlikle bir görüşmesinin olmadığını vurgulayan Brunson, “Şunu hatırlamak gerekir; polis izimizi sürüyordu. Eğer herhangi bir bağlantı olsaydı şimdiye kadar bunun çoktan kullanılacağından emin olabilirsiniz. Tüm telefon kayıtlarım ve hareketlerimi takip eden HTS kayıtları yakından incelendi. (Tarrant’ın) Son ziyareti sırasında ben zaten gözaltındaydım. Onunla hiçbir zaman görüşmedim” dedi.

Brunson, Tarrant için, “Hıristiyan olduğu iddiasında değil. Neden Türkçe dilinde faaliyet gösteren kilisemizi ziyaret etsin? Hem Suriye sınırında hem İzmir’de çok sayıda mülteciye yardım etmek dahil, Müslümanlar’a karşı sevgimize dair uzun bir geçmişe sahibiz” ifadesini kullandı.

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