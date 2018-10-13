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BRUNSON'I ABD'YE GETİREN ASKERİ UÇAK ANDREWS HAVA ÜSSÜ'NE İNDİ (2- HAVALİMANINA İNİŞ VE UÇAK İÇİNDEN FOTOĞRAFLARLA)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 21:39 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, serbest bırakıldıktan sonra ülkesine döndü.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 13 Ekim (DHA) - İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, serbest bırakıldıktan sonra ülkesine döndü. Brunson'u ABD'ye getiren askeri uçak Marryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'ne indi.

Brunson'ı havalimanında yetkililer karşıladı. Brunson, Başkan Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (FOTOĞAFLAR)
- Uçak içinden
- Havalimanına inişten

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