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BRUNSON'I ABD'YE GETİREN ASKERİ UÇAK ANDREWS HAVA ÜSSÜ'NE İNDİ (5-GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 00:30 | Son Güncelleme

** Trump: Türkiye ile sıkıntılı ilişki vardı, eskiye döneceğiz.

** Trump: Türkiye ile sıkıntılı ilişki vardı, eskiye döneceğiz. Türkler harika insanlar.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 13 Ekim (DHA) - Rahip Brunson'ı, ABD'ye getiren askeri uçak Marryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'ne indi. Brunson daha sonra beyaz Saray'da Başkan Trump ile görüştü. Trump, "Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum, çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye ile sıkıntılı ilişki vardı, eskiye döneceğiz" dedi. Brunson, elini Trump'ın omuzuna koyarak dua etti.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, serbest bırakıldıktan sonra ülkesine döndü. Brunson'u ABD'ye getiren askeri uçak Marryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'ne indi.

Brunson'ı havalimanında yetkililer karşıladı. Brunson daha sonra Başkan Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a geçti.

Buradaki görüşmede Başkan Trump, rahip Brunson'a, "Sormam gerek, Türkiye'ye bir daha gitmek ister misiniz?" diye sordu. Brunson, bu soruya "Türkiye'yi çok seviyorum, Türk halkını çok seviyorum" karşılığını verdi. Trump da "Türkler harika insanlar. Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum, çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye ile sıkıntılı ilişki vardı, eskiye döneceğiz" dedi.

Brunson, Trump’a "Bizim için çok mücadele ettiniz" dedi, elini Trump’ın omuzuna koyarak dua etti.

Trump, "Bu arada Türkiye ile herhangi bir anlaşma olmadı" ifadesinin kullandı.

Brunson’ın oğlu ve kızı, Trump ve Pence’e teşekkür etti.

TWİTTER'DAN "ABD OLARAK MİNNETTARIZ" DİYE YAZDI

Trump, bu buluşma öncesinde resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye tarafından serbest bırakılan Rahip Andrew Brunson, bu öğleden sonra 14:30’da Oval Ovis’te benimle buluşacak. Kendiyle tanışmak çok güzel olacak. Brunson, çok zor bir deneyim atlatan iyi bir Hıristiyandır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yardımları için teşekkür ediyorum. Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması için ABD ve Türkiye arasında bir anlaşma yapılmadı. Ben rehineler için anlaşma yapmam fakat ABD olarak minnettarız. Bu durum, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkileri iyi, hatta mükemmel bir düzeye çıkaracak.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Trump'ın konuşması
- Brunson'ın konuşması
- Brunson'ı ailesinin konuşması
- Beyaz Saray'daki görüşmeden detaylar

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