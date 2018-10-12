‘Brunson’ı Sabırsızlıkla Bekliyoruz’

Rahip Andrew Craig Brunson’ın İzmir’de görülen duruşmasında mahkemenin serbest kalması yönündeki kararı sonrasında Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre, rahip Brunson askeri uçakla Almanya üzerinden Amerika’ya getirilecek.

Başkan Donald Trump Brunson konusunda Twitter’dan paylaştığı ilk mesajında “Rahip Brunson için çok çalışıyoruz” diye yazmış, sonraki mesajlarında da Brunson’ın yakında eve döneceği mesajını paylaşmıştı.

Brunson davasını yakından takip eden Başkan Yardımcısı Mike Pence de Twitter’dan açıklama yaptı. Pence, “Başkan Trump’ın güçlü liderliği ve milyonlarca Amerikalı’nın duaları sayesinde bu masum inançlı insan eve dönüyor” diye yazdı. Mike Pence, Brunson ve cesur eşi Norine’i karşılamayı sabırsızlıkla beklediği mesajını paylaştı.

Başkan Yardımcısı, “Dualarımız kabul ettiği için Tanrı’ya şükrediyor ve Dışişleri Bakanlığı’nı ve Bakan Mike Pompeo’yu bu zor dönemde rahip Brunson ve ailesine verdiği destekten dolayı kutluyoruz” diye yazdı.

Brunson davasını yakından takip eden hatta İzmir’de bazı duruşmaları da izleyen Kuzey Carolina Senatörü Thom Tilis “Başkan Trump, Dışişleri Bakanlığı ve Senato’daki meslektaşlarıma Brunson’ın serbest kalması konusunda verdikleri mücadele sebebiyle müteşekkirim” dedi.