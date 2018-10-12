‘Brunson’ı Sabırsızlıkla Bekliyoruz’

Rahip Andrew Craig Brunson’ın İzmir’de görülen duruşmasında mahkemenin serbest kalması yönündeki kararı sonrasında Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre, rahip Brunson askeri uçakla Almanya üzerinden Amerika’ya getirilecek.
Başkan Donald Trump Brunson konusunda Twitter’dan paylaştığı ilk mesajında “Rahip Brunson için çok çalışıyoruz” diye yazmış, sonraki mesajlarında da Brunson’ın yakında eve döneceği mesajını paylaşmıştı.
Brunson davasını yakından takip eden Başkan Yardımcısı Mike Pence de Twitter’dan açıklama yaptı. Pence, “Başkan Trump’ın güçlü liderliği ve milyonlarca Amerikalı’nın duaları sayesinde bu masum inançlı insan eve dönüyor” diye yazdı. Mike Pence, Brunson ve cesur eşi Norine’i karşılamayı sabırsızlıkla beklediği mesajını paylaştı.
Başkan Yardımcısı, “Dualarımız kabul ettiği için Tanrı’ya şükrediyor ve Dışişleri Bakanlığı’nı ve Bakan Mike Pompeo’yu bu zor dönemde rahip Brunson ve ailesine verdiği destekten dolayı kutluyoruz” diye yazdı.
Brunson davasını yakından takip eden hatta İzmir’de bazı duruşmaları da izleyen Kuzey Carolina Senatörü Thom Tilis “Başkan Trump, Dışişleri Bakanlığı ve Senato’daki meslektaşlarıma Brunson’ın serbest kalması konusunda verdikleri mücadele sebebiyle müteşekkirim” dedi.
Brunson’ın Kuzey Carolina’da yaşayan anne ve babası oğullarının serbest kaldığı haberini Reuters haber ajansında çalışan bir gazeteciden öğrendi. Rahip Brunson’ın annesi Pamela Brunson “Bütün gece dua ettik. Tüm dünyada çok sayıda insanın dualarının kabul olmasına çok sevindik” sözleriyle sevincini anlattı.
İzmir’de Brunson davasını takip eden ve neredeyse her duruşmaya katılan New York rahibi William Devlin de “Mahkemeye ve Türkiye’ye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Yıl sonunda görevden ayrılacak olan Amerika’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Twitter’dan “Türkiye’de 2 yıl haksız yere çekilen hapis cezasından sonra hepimiz rahat bir nefes alabiliriz” mesajını paylaştı.
“Trump kongre seçimi öncesinde puan kazandı”
Brunson’ın serbest kalmasıyla Trump Evanjelik Hristiyan seçmenin gözünde puan kazanmış oldu. Rahip Brunson’ın serbest kalması 6 Kasım’da Amerika’da yapılacak Kongre seçiminde seçmeni Cumhuriyetçilere destek verme olasılığını güçlendirmiş oldu.
Son derece muhafazakar olan Evanjelist Hristiyan seçmen ağırlıklı olarak 2016 Başkanlık seçimlerinde Trump’a oy vermişti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan Rahip Brunson açıklaması
Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj
Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta
Rahip Brunson kararını dünya böyle gördü!
Dev patlama! Hava üssünde F-16'ları yanlışlıkla vurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Oraya da girilecek
İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı
Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi
Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı
Poems sendromu sonu oluyordu! 29 kiloya kadar düştü, konuşamaz hale geldi ama...
Çinlilerin yeni oyuncağı ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum