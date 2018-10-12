'Brunson'ın Ara Seçim Öncesi Serbest Kalması Trump İçin Önemli'

Türk-Amerikan ilişkilerinde Cuma günü kritik. Amerikan basınında Rahip Brunson''ın duruşma sonrası serbest kalmasının beklendiğine ilişkin yorumlar ağırlık kazandı ancak taraflar temkinli. VOA Türkçe’den Begüm Dönmez Ersöz Brunson konusunda senaryoları Uluslararası Ekonomi ve Siyaset uzmanı Jacob Kirkegaard’la konuştu. Kirkegaard, İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’na gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı krizi için de Türkiye’nin oyunu iyi oynarsa bunu Türk-Amerikan ilişkilerinde kendi lehine kullanabileceği mesajını verdi.

Jacob Kirkegaard: “Amerika’nın beklentisi Türkiye’nin Brunson’ı koşulsuz serbest bırakması. Bunun Amerika’daki ara seçim öncesinde olması işlerine gelir. Evanjelikler Trump’ın en güçlü destekçilerinden. Brunson serbest kalmazsa yani Erdoğan geri adım atmazsa Erdoğan’ın finans kadrosuna seyahat yasağı gelebilir. Halkbank’a ceza meselesiyle ilgili süreç hızlanabilir. Doların uluslararası finans sistemindeki rolü sebebiyle Amerika’nın baskıyı aşama aşama ya da birden arttırabileceği çok yöntem var.

Trump yönetimi İran konusunda sert tavrını devam ettiriyor. Kamuoyu önünde de açıkça İran’la petrol ve doğalgaz ithalatının sıfıra inmesi beklentisini çok net şekilde açıkladı. Bu İran’la nükleer anlaşma öncesinde yaptırımların devrede olduğu dönemdekinden de daha sert bir çizgi. Türkiye ve Amerika arasında gerilimi düşünecek olursak ben Türkiye’nin İran’la ithalat konusunda beklediği muafiyeti alabileceği konusunda şüpheliyim. Burada önemli bir faktör petrol fiyatı. İran’ın petrol ihracatının petrol fiyatının yükseldiği bir ortamda azalmasını istiyorsanız, petrolün varil fiyatı 100 dolara çıkar. Amerika’nın başkanıysanız seçim öncesinde böyle bir şey istemezsiniz. O zaman Türkiye’ye talep ettiği muafiyeti verebilirsiniz de.”