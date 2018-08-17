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Brunson’ın Avukatı: ‘Anayasa Mahkemesi’ne Gidebiliriz’

17.08.2018 19:49 | Son Güncelleme

Rahip Brunson’ın avukatı Halavurt, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını, yerel düzeyde kesinleşmiş karar olarak kabul etmek gerektiğine işaret etti ve “Bu kesinleşmiş kararla artık itiraz başvurumuzu Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkıyla taşıyabiliriz. Ancak henüz bu konuda kesin kararımız oluşmadı” dedi

Brunson’ın Avukatı: ‘Anayasa Mahkemesi’ne Gidebiliriz’

ABD Başkanı Donald Trump’ın serbest kalması için Türkiye’ye yönelik yaptırımlar da başlattığı Rahip Andrew Craig Brunson’un ev hapsinde tutulması kararında yapılan itirazlara rağmen değişiklik olmadı.

ABD vatandaşı Brunson’un ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağına yönelik olarak avukatı aracılığıyla üst mahkeme konumundaki İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı başvuruya da ret yanıtı verildi. Mahkeme, Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt’un İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına ilişkin olarak itiraz başvurusunu değerlendirdi ve bugünkü kararıyla ABD’li din adamı açısından durumu değiştirmedi. Mahkeme, itiraz dilekçisindeki talepleri redderek, Brunson’ın ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağının devam etmesi yönünde karar aldı.

“FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle bağlantısı olmakla” suçlanan Brunson hakkındaki dava, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Mahkeme, 18 Temmuz’da üçüncü duruşmada Brunson aleyh ve lehindeki tanık ifadelerini dinledikten sonra tutuklu kalmasına karar vermişti.

Ancak Brunson’ın sağlık durumu gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine üst mahkeme konumundaki İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Temmuz’da dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson’ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanığa yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

Bu karara karşı avukat İsmail Cem Halavurt, müvekkili adına 30 Temmuz’daki ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını için İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi başvurmuş ve ret yanıtı almıştı.

Halavurt, bu sefer de yargılama makamı İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 14 Ağustos’ta aynı taleplerle başvurmuştu. Bu başvurusu da olumsuz sonuçlanan Halavurt, yeniden üst mahkemeye konuyu taşımıştı.

Halavurt: “Anayasa Mahkemesi’ne gitme eğilimindeyiz”

Avukat Halavurt, Amerika’nın Sesi’ne son durumu yorumladı. Bu aşamada İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını, yerel mahkeme düzeyinde kesinleşmiş karar olarak kabul etmek gerektiğine işaret eden Halavurt, itiraz başvurularını sürdürseler de artık İzmir’de farklı bir karar çıkmayabileceğini dile getirdi. Halavurt, “Dolayısıyla bu kesinleşmiş kararla artık itiraz başvurumuzu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru hakkıyla taşıyabiliriz. AYM’ye gitme yönünde eğilimiz var diyebiliriz. Henüz bu konuda kesin kararımız oluşmadı. Bu aşamada mı yoksa ilerleyen aşamalarda mı AYM’ye gidelim mi diye değerlendiriyoruz” dedi.

Halavurt, müvekkili Brunson’un sağlık durumuyla ilgili iddiaları da doğrulamadı ve “Sağlık durumu gayet iyi” bilgisini aktardı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dava dosyasında Brunson’la ilgili delilleri doğru şekilde ele almadığını kaydeden Halavurt, “Söz konusu mahkemelerce müvekkilim ile ilgili delillerin yanlış değerlendirildiğini düşünüyoruz. Bizim başvurularımız doğrultusunda ev hapsi ve yurt dışına çıkış şeklindeki adli kontrol hükümleri kaldırılmalıydı. Şimdi AYM’ye başvuru seçeneği için bugünkü İzmir 3. Ağır Mahkemesi’nin kararına ilişkin bize yazılı tebligat gelmesi ardından 1 aylık süremiz var. Tebligat bize ulaşınca bu konuda karar vereceğiz” diye konuştu.

ABD

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