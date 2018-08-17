Brunson’ın Avukatı: ‘Anayasa Mahkemesi’ne Gidebiliriz’

ABD Başkanı Donald Trump’ın serbest kalması için Türkiye’ye yönelik yaptırımlar da başlattığı Rahip Andrew Craig Brunson’un ev hapsinde tutulması kararında yapılan itirazlara rağmen değişiklik olmadı.

ABD vatandaşı Brunson’un ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağına yönelik olarak avukatı aracılığıyla üst mahkeme konumundaki İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı başvuruya da ret yanıtı verildi. Mahkeme, Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt’un İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına ilişkin olarak itiraz başvurusunu değerlendirdi ve bugünkü kararıyla ABD’li din adamı açısından durumu değiştirmedi. Mahkeme, itiraz dilekçisindeki talepleri redderek, Brunson’ın ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağının devam etmesi yönünde karar aldı.

“FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle bağlantısı olmakla” suçlanan Brunson hakkındaki dava, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Mahkeme, 18 Temmuz’da üçüncü duruşmada Brunson aleyh ve lehindeki tanık ifadelerini dinledikten sonra tutuklu kalmasına karar vermişti.