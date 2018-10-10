Brunson'ın avukatı: Ev hapsinin kaldırılmasını bekliyoruz

ABD'li papaz Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkiline yönelik uygulanan ev hapsinin sonlandırılmasını beklediklerini belirtti.

Brunson'ın 12 Ekim Cuma günü görülecek duruşması öncesinde DW Türkçe'ye açıklamalarda bulunan Halavurt, "Başından beri zaten serbest kalmasını bekliyoruz. Artık ona tahliye demeyelim, teknik olarak cezaevinden tahliye edilmiş durumda, sadece ev hapsinde. Artık kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep edeceğiz. Bize göre zaten çoktan serbest bırakılması gerekiyordu" dedi. Halavurt, kontrol hükümleri kaldırıldığı takdirde, "hem ev hapsinin hem de yurt dışına çıkış yasağının kaldırılacağını" düşündüğünü söyledi.

Cuma günkü duruşmadan beraat kararı çıkmasını bekleyip beklemedikleri sorusuna cevap veren Halavurt, böyle bir beklentilerinin olmadığını söyledi. Halavurt, "Beraat çıkmaz. Yargılama devam ediyor. Bizim taleplerimiz devam ediyor. Yakın zamanda bir karar çıkma olasılığı yok" dedi. Halavurt, Brunson'ın tahliyesiyle ilgili "çok fazla parametre mevcut olduğunu" ifade etti. İddianame savcısının yerinin değişmesini de "olumlu" bir gelişme olarak değerlendiren avukat Halavurt, bu değişimin Brunson'a yönelik adli kontrol hükümlerinin kaldırılması için "tek başına yeterli olup olmayacağını bilmediğini" belirtti.