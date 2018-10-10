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Brunson'ın avukatı: Ev hapsinin kaldırılmasını bekliyoruz

10.10.2018 20:17 | Son Güncelleme

Duruşması Cuma günü görülecek ABD'li papaz Andrew Brunson'ın avukatı Halavurt, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada beraat beklemediklerini, müvekkiline yönelik ev hapsinin kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

Brunson'ın avukatı: Ev hapsinin kaldırılmasını bekliyoruz

ABD'li papaz Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkiline yönelik uygulanan ev hapsinin sonlandırılmasını beklediklerini belirtti.

Brunson'ın 12 Ekim Cuma günü görülecek duruşması öncesinde DW Türkçe'ye açıklamalarda bulunan Halavurt, "Başından beri zaten serbest kalmasını bekliyoruz. Artık ona tahliye demeyelim, teknik olarak cezaevinden tahliye edilmiş durumda, sadece ev hapsinde. Artık kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep edeceğiz. Bize göre zaten çoktan serbest bırakılması gerekiyordu" dedi. Halavurt, kontrol hükümleri kaldırıldığı takdirde, "hem ev hapsinin hem de yurt dışına çıkış yasağının kaldırılacağını" düşündüğünü söyledi.

Cuma günkü duruşmadan beraat kararı çıkmasını bekleyip beklemedikleri sorusuna cevap veren Halavurt, böyle bir beklentilerinin olmadığını söyledi. Halavurt, "Beraat çıkmaz. Yargılama devam ediyor. Bizim taleplerimiz devam ediyor. Yakın zamanda bir karar çıkma olasılığı yok" dedi. Halavurt, Brunson'ın tahliyesiyle ilgili "çok fazla parametre mevcut olduğunu" ifade etti. İddianame savcısının yerinin değişmesini de "olumlu" bir gelişme olarak değerlendiren avukat Halavurt, bu değişimin Brunson'a yönelik adli kontrol hükümlerinin kaldırılması için "tek başına yeterli olup olmayacağını bilmediğini" belirtti.

"Yaptırımlar nedeniyle Türkiye zarar görüyor"

Halavurt, Brunson üzerinden Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilim konusuna da değindi. ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların Brunson'ın tahliye edilmesi üzerinde etkisi olabileceğini söyleyen Halavurt, "Yaptırımların böyle bir karar alınmasında etkisi vardır. Nitekim yaptırımlar sebebiyle ülke zarar görüyor. Ama sadece yaptırımlar ortaya kondu diye bu iş çözümlenmiş diyemeyiz. Sonuçta bu işin çözümü diyalogdan geçer. Yani diyalog yolunda çözülmesi daha doğru gözüküyor" dedi.

Avukat, Cuma günkü duruşmada Brunson'ın ev hapsi halinde bir değişiklik olmadığı takdirde itiraz haklarını kullanacaklarını söyledi. Halavurt, "Hukuken itiraz hakkımız var. Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Anayasa Mahkemesi'nin özel kararı var bizimle ilgili. Bütün bu süreçler kapandıktan sonra AİHM'ye gideceğiz. İşin hukuki boyutu bu yönde" ifadelerini kullandı.

Brunson nedeniyle gerilen Ankara-Washington hattı

İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin papazı Andrew Craig Brunson, Ekim 2016'da sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınmış, ardından Aralık 2016'da tutuklanmıştı. Brunson'ın tutukluluğu 25 Temmuz tarihinde ev hapsine çevrilmişti. Ev hapsinde tutulan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan Brunson, elektronik kelepçe takıyor.

Brunson hakkında hazırlanan iddianamede Gülen yapılanması ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "casusluk yapmak"tan 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ABD'li papazın tutuklanması, Türkiye-ABD ilişkilerinde gerilime neden olmuştu. ABD, Brunson'ın serbest bırakılmasını talep ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Brunson ile ilgili kararın siyasi olmadığını, kararın mahkeme tarafından verileceğini belirtiyor. Brunson'ın serbest bırakılması yerine ev hapsine alınmasına tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye bir dizi yaptırım kararı aldığını açıklamıştı. Yaptırımlar, Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmekte olan Türk Lirası'nın daha fazla zarar görmesine ve sene başından bu yana yüzde 40'a varan bir değer kaybı yaşamasına neden olmuştu.

DW/ÇÖ,BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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