Brunson'ın avukatı karara itiraz etti

Avukat Brunson'ın beraatını talep etti.Türkiye'de yaklaşık bir buçuk yıl cezaevinde, ardından da iki buçuk ay kadar ev hapsinde kalmasının ardından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, mahkeme kararına itirazda bulundu. Halavurt, müvekkilinin beraatini talep etti.

Brunson'ın tutukluluğu Türkiye ile ABD arasında gerginliğe neden olmuştu. ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımlar, Türk Lirası'nın Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesine neden olmuştu. ABD'ye döndükten sonra papaz Brunson ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Brunson'ın serbest bırakılmaması karşılığında ABD tarafından Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için Ankara ile "hiçbir anlaşma yapmadıklarını" söylemişti. Trump aynı zamanda "Şu an Türkiye hakkında iki gün öncesine kıyasla çok daha farklı hissediyorum. Türkiye'ye karşı çok iyi bir hisse sahibim. İki gün önce değildim" diye konuşmuştu.

dpa/BÜ,DÇÜ

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