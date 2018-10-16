HABER

Brunson'ın avukatı karara itiraz etti

16.10.2018 17:27 | Son Güncelleme

Türkiye’de 3 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan ve ardından serbest bırakılan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın avukatı, müvekkili hakkındaki karara itiraz etti.

Avukat Brunson'ın beraatını talep etti.Türkiye'de yaklaşık bir buçuk yıl cezaevinde, ardından da iki buçuk ay kadar ev hapsinde kalmasının ardından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, mahkeme kararına itirazda bulundu. Halavurt, müvekkilinin beraatini talep etti.

İzmir'deki mahkeme geçen hafta, Brunson'ı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmış, ayrıca ev hapsi ve hakkındaki yurt dışı yasağının da kaldırılmasına hükmetmişti. Brunson, hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılmış ve ardından ABD'ye dönmüştü.

Türkiye'de Aralık 2016'da tutuklanan Andrew Brunson, 25 Temmuz tarihinden geçen hafta serbest bırakılana dek ev hapsinde tutulmuştu. İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin papazı Brunson hakkında hazırlanan iddianamede Gülen yapılanması ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "casusluk yapmak" suçlamalarından 35 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Brunson'ın tutukluluğu Türkiye ile ABD arasında gerginliğe neden olmuştu. ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımlar, Türk Lirası'nın Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesine neden olmuştu. ABD'ye döndükten sonra papaz Brunson ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Brunson'ın serbest bırakılmaması karşılığında ABD tarafından Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için Ankara ile "hiçbir anlaşma yapmadıklarını" söylemişti. Trump aynı zamanda "Şu an Türkiye hakkında iki gün öncesine kıyasla çok daha farklı hissediyorum. Türkiye'ye karşı çok iyi bir hisse sahibim. İki gün önce değildim" diye konuşmuştu.

dpa/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayınBu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın
DW Türkçe’nin yeni yöneticisi Erkan ArıkanDW Türkçe’nin yeni yöneticisi Erkan Arıkan
AP’den ‘Konsoloslukta Kanıt Bulundu’ İddiasıAP’den ‘Konsoloslukta Kanıt Bulundu’ İddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü!

Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü!

Kaybolan testis sendromu: İnce ses, çok küçük penis, büyük göğüsler, kalkık kalçalar

Kaybolan testis sendromu: İnce ses, çok küçük penis, büyük göğüsler, kalkık kalçalar

Rahip Brunson: Koğuşta olmak camide yaşamak gibiydi

Rahip Brunson: Koğuşta olmak camide yaşamak gibiydi

Hawking'in ölmeden önce kaydettiği mesaj: Trump'ın seçilmesi bilim insanlarına küresel bir isyan'

Hawking'in ölmeden önce kaydettiği mesaj: Trump'ın seçilmesi bilim insanlarına küresel bir isyan'

Kabin ekibi yerde uyudu

Kabin ekibi yerde uyudu

Ünlü aktörden önemli 'Cemal Kaşıkçı' kararı

Ünlü aktörden önemli 'Cemal Kaşıkçı' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.