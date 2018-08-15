Brunson'ın ev hapsine itiraza ikinci ret

Türkiye ile ABD arasında rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle başlayan gerginlik yaptırım krizine dönüşürken, Brunson'ın avukatının, müvekkilinin serbest bırakılması için yaptığı itiraz reddedildi.

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavrut, Salı akşamı Alman haber ajansı dpa'ya müvekkilinin durumuna yönelik ikinci itiraz başvurusunu yaptıklarını belirtmişti.Temmuz ayında yapılan ilk itiraz mahkeme tarafından reddedilmişti. itirazda Brunson'ın ev hapsinin sona erdirilmesi ve yurt dışı yasağının kaldırılması talep edilmişti.

2016 yılından bu yana Türkiye'de"casusluk" suçlamasıyla tutuklu bulunan rahip Brunson, İzmir'de ev hapsinde tutuluyor. Brunson'ın durumuna yönelik ilk itiraz Temmuz ayında yapılmış ve mahkeme tarafından reddedilmişti. Davanın bir sonraki duruşması 12 Ekim'de yapılacak.

ABD ve Türkiye arasında rahip Brunson'a yönelik görüşmeler sürerken, ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier Brunson'ı ve eşini ziyaret etti. Jeffrey Hovenier, Brunson vakasının ve "haksız yere tutuklanan" büyükelçiliğin Amerikan ve Türk çalışanlarına yönelik vakaların gecikme olmadan çözülmesini talep etti.