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Brunson'ın "ev hapsi"nin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 10:29 | Son Güncelleme

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li din adamı Brunson hakkındaki ''ev hapsi'' kararının kaldırılması için avukatı Anayasa Mahkemesine başvurdu

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın ev hapsinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesine başvuruldu.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkili hakkındaki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı" kararına ilişkin İzmir'deki Ağır Ceza Mahkemelerine yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından aynı taleple Anayasa Mahkemesine başvuru formunu gönderdi.

Avukat Halavurt'un yaptığı başvuruda, talebinin duruşmalı olarak incelenmesi, müvekkil Brunson'un halen ''ev hapsinde olması sebebiyle'' başvurunun öncelikle ele alınmasını ve tedbir kararı verilmesi talep edildi.

Tedbir talebi ile ilgili olarak müvekkili hakkındaki ev hapsi kararının kaldırılmasını talep edilen başvuruda, müvekkilinin ev hapsinde tutulmasının hukuka aykırı olduğunun tespiti ile Anayasa'nın 5. maddesinin ihlal edildiğinin tespitine karar verilmesi istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Rahip Andrew Brunson

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