Brunson'ın evine diş doktoru gitti

İzmir'in Alsancak ilçesinde 25 Temmuz'dan bu yana evinde hapis bulunan FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un talebi üzerine evine diş doktoru gitti. Dünden bu yana diş ağrısı çeken Brunson'ın tedavisi için denetimli serbestlik bürosunun belirlediği diş hastanesinde görevli doktor Brunson'u tedavi edecek.

