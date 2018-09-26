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‘Brunson’ın Kaderine Mahkeme Karar Verecek’

26.09.2018 16:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev hapsinde tutulan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın kaderine politikacıların değil Türk mahkemesinin karar vereceğini belirtti

‘Brunson’ın Kaderine Mahkeme Karar Verecek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev hapsinde tutulan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın kaderine politikacıların değil Türk mahkemesinin karar vereceğini belirtti.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Pazartesi günü Türkiye’nin Brunson’ı bu ay serbest bırakacağından umutlu olduğunu belirtmişti. Brunson, 21 ay cezaevinde tutulduktan sonra Temmuz ayında ev hapsine alınmıştı.

Reuters’a açıklamalarda bulunan Erdoğan, Brunson’la ilgili kararın mahkeme tarafından alınacağına vurgu yaptı.

Erdoğan, “Bu yargıyla alakalı bir konu. Brunson terör suçlarından tutuklanmıştı. 12 Ekim’de mahkeme ne karar verir bilemem. Buna siyasiler karar veremez’’ dedi.

Brunson suçlu bulunması halinde 35 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Edoğan,”Cumhurbaşkanı olarak onun serbest bırakılmasını emretme hakkım yok. Yargımız bağımsızdır. Mahkemenin ne karar vereceğini bekleyip görelim” dedi.

Brunson davasının Türkiye’nin ekonomisyle ilgisi olmadığını belirten Erdoğan, ekonomik gereğinden fazla abartıldığını söyledi ve Türkiye’nin bu zorlukların üzerinden kendi kaynaklarıyla gelceğini kaydetti.

Merkez Bankası’nın faiz arttırımı kararını da değerlendiren Erdoğan, “Bu Merkez Bankası’nın bağımsız olduğunu gösteriyor. Ben yüksek faize karşıyım ve burda duruşumu yineliyorum. Yüksek faiz yatırımcıları kaçırıyor. Bu Merkez Bankası tarafından alınan bir karardı. Umarım beklentileri karşılanır çünkü yüksek faiz yüksek enflasyona neden oluyor. Umarım bu sefer başka türlü olur” ifadelerini kullandı.

Almanya ziyaretiyle ilgili de konşan Erdoğan, Almanya’yla bütün problemeri geride bırakmak ve eskiden olduğu gibi iki ülke arasında sıcak bir ortam yaratmak istediklerini kaydetti.

Rusya ile varılan İdlib mutabakatına da değinen Erdoğan, silahlardan arındırılmış bölgenin İdlib halkının beklentisi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı, Amerika Başkanı Donald Trump’ın İran’la iş yapan ülkelere yönelik tehditlerine rağmen Türkiye’nin İran’dan doğal gaz almaya devam edeceğini de söyledi.

Erdoğan, “Gerçekçi olmak zorundayız. İnsanların kış mevsiminde donmasına izin mi vermeliyim? Kimse darılmasın. Eğer İran’dan doğal gaz almazsak insanlarımın evini nasıl ısıtırım?” dedi.

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