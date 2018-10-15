"Brunson'ın karşılığında hiçbir şey alınmadı"

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmasına ilişkin, "Brunson'ın karşılığında hiçbir şey alınmadığı görülüyor. Ne Halkbankası, ne Zarrab, ne Hakan Atilla, ne PYD/PKK, ne Membiç, ne Gülen'in iadesi, ne de başka bir konuda herhangi bir ilerlemenin olmadığı açıkça ortada. Hükümetin baskıyı gördüğü anda adım atması bizleri çileden çıkartıyor, Türkiye'nin itibarını beş paralık ediyor." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'li din adamı Brunson'ın serbest bırakılması ve kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.

"Brunson'ın çift kullanımlı bir alet gibi işlev gördüğünü" savunan Yılmaz, Brunson'ın, "24 Haziran seçimlerinden önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işine yaradığını, 6 Kasım seçimlerinden önce Donald Trump'a hediye olduğunu" öne sürdü.

Türkiye ekonomisine ilişkin kur farkı kaynaklı rakamlar paylaşan ve eleştirilerde bulunan Yılmaz, "Brunson konusu Türk halkına bir maliyet olarak yansımış oldu. Eğer bu suçsuz ise niye tutuldu, suçlu ise niye müdahale edilip bırakıldı? Maalesef o fakir o görevde bulunduğu sürece Türkiye'de yargı bağımsızlığı olmadığı ortaya çıktı. Türkiye, yargı bağımsızlığının olmadığını kendi uygulamalarıyla ortaya koydu. Rahip Brunson'ın Beyaz Saray'daki karşılanmasına baktığımız zaman, sanki otokratik bir ülkeden kaçırılmış bir rehine uygulanan bir muamele gibi bir görüntü ortaya çıkıyor." diye konuştu.