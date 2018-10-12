‘Brunson’ın Tahliyesi Türkiye ve ABD’nin İletişimini Kolaylaştıracaktır’

Amerikalı Rahip Brunson’ın tahliye kararı gergin olan Türk-Amerikan ilişkilerini ne yönde etkileyecek? Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlter Turan yaşanan son gelişmeleri Amerika’nın Sesi için yorumladı.

Rahip Brunson’ın serbest bırakılmasının ilişkileri zedeleyen sembolik bir meselenin ortadan kalkması açısından önemli olduğunu belireten Prof. Dr. Turan, diğer sorunların halen masada olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. İlter Turan, “Türkiye ve Amerika arasında muhtelif sorunlar var ve bunlar sembolik de değil. Amerika’nın YPG’ye verdiği destek, milli güvenlik gerekçesiyle Türkiye’den yapılan ithalata yüksek vergiler getirilmesi gibi sorunlar yerinde duruyor. Dolayısıyla ilişkilerde yine pürüzler olacaktır ama en azından duyguları harekete geçiren ve tarafların birbirini kötü niyetle suçlayabileceği bir mesele ortadan kalkmış oldu. Bu da iletişimin kolaylaşmasına sebep olacaktır. Türkiye’ye yapılacak bir takım jestler Amerikan yönetimi tarafından savunulabilecektir. Buna karşılık Türkiye’nin de Amerikan yönetiminin bazı isteklerine olumlu yaklaşması beklenebilir” dedi.

Amerikan yasalarına ve hukukun işleyişine göre bu davanın uzun sürdüğünü anlatan Prof. Dr. İlter Turan, Türkiye’de adalet işleyişinin yavaş olduğunu ancak bu davanın göreceli olarak daha hızlı işlediğini söyledi. Prof. Dr. Turan, “Bu dava olağan bir dava olsaydı çok daha uzun sürerdi” dedi.

