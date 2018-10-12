HABER

‘Brunson’ın Tahliyesi Türkiye ve ABD’nin İletişimini Kolaylaştıracaktır’

12.10.2018 23:57 | Son Güncelleme

Amerikalı Rahip Brunson’ın tahliye kararı gergin olan Türk-Amerikan ilişkilerini ne yönde etkileyecek? Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlter Turan yaşanan son gelişmeleri Amerika’nın Sesi için yorumladı

‘Brunson’ın Tahliyesi Türkiye ve ABD’nin İletişimini Kolaylaştıracaktır’

Amerikalı Rahip Brunson’ın tahliye kararı gergin olan Türk-Amerikan ilişkilerini ne yönde etkileyecek? Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlter Turan yaşanan son gelişmeleri Amerika’nın Sesi için yorumladı.

Rahip Brunson’ın serbest bırakılmasının ilişkileri zedeleyen sembolik bir meselenin ortadan kalkması açısından önemli olduğunu belireten Prof. Dr. Turan, diğer sorunların halen masada olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. İlter Turan, “Türkiye ve Amerika arasında muhtelif sorunlar var ve bunlar sembolik de değil. Amerika’nın YPG’ye verdiği destek, milli güvenlik gerekçesiyle Türkiye’den yapılan ithalata yüksek vergiler getirilmesi gibi sorunlar yerinde duruyor. Dolayısıyla ilişkilerde yine pürüzler olacaktır ama en azından duyguları harekete geçiren ve tarafların birbirini kötü niyetle suçlayabileceği bir mesele ortadan kalkmış oldu. Bu da iletişimin kolaylaşmasına sebep olacaktır. Türkiye’ye yapılacak bir takım jestler Amerikan yönetimi tarafından savunulabilecektir. Buna karşılık Türkiye’nin de Amerikan yönetiminin bazı isteklerine olumlu yaklaşması beklenebilir” dedi.

Amerikan yasalarına ve hukukun işleyişine göre bu davanın uzun sürdüğünü anlatan Prof. Dr. İlter Turan, Türkiye’de adalet işleyişinin yavaş olduğunu ancak bu davanın göreceli olarak daha hızlı işlediğini söyledi. Prof. Dr. Turan, “Bu dava olağan bir dava olsaydı çok daha uzun sürerdi” dedi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Papaz Brunson ABD'ye dönüyorPapaz Brunson ABD'ye dönüyor
ABD Brunson'ın serbest kalmasından memnunABD Brunson'ın serbest kalmasından memnun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Rahip Brunson açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Rahip Brunson açıklaması

Arda Turan-Berkay Şahin kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Arda Turan-Berkay Şahin kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Kraliyet düğünü canlı yayınında talihsiz kaza!

Kraliyet düğünü canlı yayınında talihsiz kaza!

Rahip Brunson kararını dünya böyle gördü!

Rahip Brunson kararını dünya böyle gördü!

2019 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi görücüye çıktı

2019 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi görücüye çıktı

Dev patlama! Hava üssünde F-16'ları yanlışlıkla vurdular

Dev patlama! Hava üssünde F-16'ları yanlışlıkla vurdular

Skandalın böylesi! Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını mail atınca...

Skandalın böylesi! Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını mail atınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.