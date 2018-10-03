Brunson'un avukatı AYM'ye başvurdu

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak, müvekkilinin ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.
Avukat İsmail Cem Halavurt bir süre önce İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak, müvekkilinin ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etmiş, bu talep reddedilmişti. Ret talebi incelenmek üzere İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş, üst mahkeme de "suçun vasıflarında değişiklik olmadığı" gerekçesiyle avukatın talebini reddetmişti. Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt müvekkilinin "özgürlüğünün kısıtlandığını" belirterek, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkını kullanacaklarını belirtmişti.
İzmir’deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi’nin papazı Andrew Craig Brunson’ın iki yıl süren tutukluluğu 25 Temmuz’da ev hapsine çevrilmişti. Ev hapsinde tutulan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan Brunson elektronik kelepçe takıyor. Brunson’ın bir sonraki duruşması 12 Ekim'de görülecek.
Ekim 2016’da sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınan Brunson, Aralık 2016’da tutuklanmıştı. Brunson hakkında hazırlanan iddianamede Gülen yapılanması ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "casusluk yapmak"tan 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
ABD'li papazın tutuklanması, Türkiye-ABD ilişkilerinde gerilime neden olmuştu. ABD Brunson'un serbest bırakılmasını talep ediyor. Papazın serbest bırakılması yerine ev hapsine alınmasına tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye "geniş yaptırım kararı" aldığını açıklamıştı.
DW, rtr / HT, BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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