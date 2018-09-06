Brunson'un avukatı: Davanın gidişatı değişebilir

ABD'li papaz Andrew Brunson'un İzmir'de yargılandığı davada, iddianameyi hazırlayan savcının görev yeri değişti. Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, müvekkili hakkındaki iddianameyi hazırlayan savcı Berkant Karakaya'nın görev yerinin değişmesinin, davanın gidişatını olumlu etkileyebileceğini söyledi.

"Soruşturmayı olumsuz yönlendiriyordu"

Brunson hakkındaki iddianameyi hazırlayan ve bu soruşturmayı yürüten savcının "iyi bir performans gösteremediğini" belirten Halavurt, "Savcı iddianamede dile getirdiği suçlamaları destekleyecek delilleri dosyaya giremedi. Son duruşmada iki tanık ifadesi geldi. Bu tanıkların ifadesi bu savcı tarafından alındı. Ve bu ifadelerin benim müvvekkilimle ilgisi yoktu" dedi. Avukat İsmail Cem Halavurt soruşturma savcısının davanın gidişatını "olumuz anlamda yönlendirmeye çalıştığını" savundu.

"Davanın gidişatı değişebilir"

Brunson davasında soruşturmayı yürüten, iddianameyi hazırlayan savcının görev yerinin değişmesinin başka bir anlamı daha olabileceğini söyleyen avukat Halavurt, "Devlet Brunson'ın yargılanması konusunda ortaya bir irade koydu. Bu savcı da bu iradeyi yansıtıyordu. Şimdi savcının görev yerinin değişmesi, bu iradede değişiklik olabileceği anlamına geliyor. Yani devletin bu yargılamaya bakış açısı değişmiş olabilir. Bu değişiklik de savcı ile başladı. Bu elbette benim görüşüm. Dolayısıyla ben Brunson'ın özgürlüğüne kavuşması açısından savcının görev yeri değişikliğini olumlu buluyorum" dedi.