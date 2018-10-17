Brunson'un avukatı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu (1)

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un ülkesine dönmesinin ardından avukatı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Brunson'un avukatı, müvekkiline verilen hapis cezasının 'usul ve yasaya aykırı olduğu' iddiasında bulundu.
Brunson'ın avukatından mahkemeye yeni başvuru
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