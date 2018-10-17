HABER

Brunson’un avukatı, mahkumiyet kararına itiraz etti (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 12:06 | Son Güncelleme

İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmesinin ardından tahliye edilen, ardından da ülkesine giden ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, Bölge İdare Mahkemesi'ne (BAM) başvurarak kararı temyiz etti.

Brunson’un avukatı, mahkumiyet kararına itiraz etti (2)- Yeniden

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)-İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmesinin ardından tahliye edilen, ardından da ülkesine giden ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, Bölge İdare Mahkemesi'ne (BAM) başvurarak kararı temyiz etti.
Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, tutukluluğu 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ve son duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson’un avukatı kararı temyiz etti. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara itiraz eden Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, usul ve yasaya aykırı olduğu iddiasıyla Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Müvekkilinin beraat etmesini istediklerini belirten Halavurt, "Mahkeme henüz gerekçeli kararı yazmadı. Tarafımıza henüz gerekçeli karar ulaşmadı. Karardan sonra 7 gün içinde istinaf hakkımız vardı. Bu hakkımızı kullandık. Gerekçeli istinaf için de ek süre talep ettik. Biz cezayı kabul etmiyoruz. Beraat etmesini istiyoruz" dedi.
Andrew Craig Brunson, tahliye edilmesinin ve yurt dışı engelinin kalkmasının ardından ABD’ye dönmüştü.

FOTOĞRAFLI

Brunson’un avukatı, mahkumiyet kararına itiraz etti (2)- Yeniden

PARTNERGece yatmadan önce neden başınızın ucuna limon koymalısınız?Gece yatmadan önce neden başınızın ucuna limon koymalısınız?
'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, otomobille 2 polise çarptı'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, otomobille 2 polise çarptı
Jandarmadan 'drone' destekli trafik denetimiJandarmadan 'drone' destekli trafik denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'da düşen Türk jeti ile ilgili THY pilotlarının ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jeti ile ilgili THY pilotlarının ses kaydı ortaya çıktı

İncil mi değil mi? Uzmanlar bile karar veremedi! Bulunur bulunmaz koruma altına alındı

İncil mi değil mi? Uzmanlar bile karar veremedi! Bulunur bulunmaz koruma altına alındı

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

İzmir'de bir mahalleyi karıştıran kedi! Alkollü kişiler bile gece kapılarına dayanıyor...

İzmir'de bir mahalleyi karıştıran kedi! Alkollü kişiler bile gece kapılarına dayanıyor...

Çete lideri yatak odasında yakalandı!

Çete lideri yatak odasında yakalandı!

Bir mahallenin derdi! "Biri bize akıl versin"

Bir mahallenin derdi! "Biri bize akıl versin"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.