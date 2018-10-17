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Brunson’un avukatı, mahkumiyet kararına itiraz etti (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 12:23 | Son Güncelleme

DURUŞMA SAVCISI DA İTİRAZ EDECEK İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmesinin ardından tahliye edilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'un, Bölge İdare Mahkemesi'ne (BAM) başvurarak, kararı temyiz etmesinin ardından duruşma savcısının da itiraz için gerekçeli kararın yazılmasını beklediği öğrenildi.

DURUŞMA SAVCISI DA İTİRAZ EDECEK
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmesinin ardından tahliye edilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'un, Bölge İdare Mahkemesi'ne (BAM) başvurarak, kararı temyiz etmesinin ardından duruşma savcısının da itiraz için gerekçeli kararın yazılmasını beklediği öğrenildi. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra duruşma savcısının, istinaf başvurusunda bulunacağı belirtildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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