Brunson'un serbest bırakılması

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkındaki mahkeme kararına ilişkin, "Daha önce Deniz Yücel olayında da görmüştük. Türkiye'nin, uluslararası pazarlık konusuna getirdiği rehin tutma durumuna ne yazık ki Brunson olayında da tanıklık ettik." görüşünü savundu.

Kurtulan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, son günlerde partilerine yönelik çok yoğun gözaltılar ve tutuklamalarla sonuçlanan operasyonlar yapıldığını ileri sürdü.

Gözaltı ve tutuklamaların yerel seçimler öncesi HDP'ye baskı kurmak amacıyla yapıldığını savunan Kurtulan, "Korkunun ecele faydası yoktur. Ne yaparlarsa yapsınlar HDP, her seçimde olduğu gibi bu seçimden de çok güçlenerek çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Sakaryaspor ile Amed Sportif Faaliyetler Kulübü karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin Kurtulan, "Amedspor'un bir linç girişimine maruz kaldığı göründü. Amedsporlu oyuncularının ve yöneticilerinin her daim maruz kaldığı bir durumdur. Amedspor yalnız değildir." dedi.

Kurtulan, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkında mahkemenin verdiği karara değinerek, şunları kaydetti:

"Daha önce Deniz Yücel olayında da görmüştük. Türkiye'nin, uluslararası pazarlık konusuna getirdiği rehin tutma durumuna ne yazık ki Brunson olayında da tanıklık ettik. Yargının tümüyle bağımlı hale geldiği, AKP yetkilileri karşısında düğmeleri olmayan cübbelerinde düğme aradıklarını gördük. Yargının bağımsızlığı, bu ülkenin en temel sorunlarından birisidir."

