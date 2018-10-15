HABER

Brunson'un serbest bırakılması

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2018 12:07 | Son Güncelleme

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan: - "Daha önce Deniz Yücel olayında da görmüştük. Türkiye'nin, uluslararası pazarlık konusuna getirdiği rehin tutma durumuna ne yazık ki Brunson olayında da tanıklık ettik"

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkındaki mahkeme kararına ilişkin, "Daha önce Deniz Yücel olayında da görmüştük. Türkiye'nin, uluslararası pazarlık konusuna getirdiği rehin tutma durumuna ne yazık ki Brunson olayında da tanıklık ettik." görüşünü savundu.

Kurtulan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, son günlerde partilerine yönelik çok yoğun gözaltılar ve tutuklamalarla sonuçlanan operasyonlar yapıldığını ileri sürdü.

Gözaltı ve tutuklamaların yerel seçimler öncesi HDP'ye baskı kurmak amacıyla yapıldığını savunan Kurtulan, "Korkunun ecele faydası yoktur. Ne yaparlarsa yapsınlar HDP, her seçimde olduğu gibi bu seçimden de çok güçlenerek çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Sakaryaspor ile Amed Sportif Faaliyetler Kulübü karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin Kurtulan, "Amedspor'un bir linç girişimine maruz kaldığı göründü. Amedsporlu oyuncularının ve yöneticilerinin her daim maruz kaldığı bir durumdur. Amedspor yalnız değildir." dedi.

Kurtulan, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkında mahkemenin verdiği karara değinerek, şunları kaydetti:

"Daha önce Deniz Yücel olayında da görmüştük. Türkiye'nin, uluslararası pazarlık konusuna getirdiği rehin tutma durumuna ne yazık ki Brunson olayında da tanıklık ettik. Yargının tümüyle bağımlı hale geldiği, AKP yetkilileri karşısında düğmeleri olmayan cübbelerinde düğme aradıklarını gördük. Yargının bağımsızlığı, bu ülkenin en temel sorunlarından birisidir."

PARTNERÖzel aşk şarkınızı dinlediniz mi?Özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?
Baro Başkanı Dursun: Siyasi hesaplarla af çıkartılmasına karşıyızBaro Başkanı Dursun: Siyasi hesaplarla af çıkartılmasına karşıyız
Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecekTemayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Andrew Craig Brunson Fatma Kurtulan HDP

En Çok Okunan Haberler

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

İYİ Parti'de istifa depremi

İYİ Parti'de istifa depremi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Arda Turan hakkında olay sözler: Haber olmak istiyorsa...

Arda Turan hakkında olay sözler: Haber olmak istiyorsa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.