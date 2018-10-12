Brunson'un yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını veriyor

Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (9)
SAVCI MÜTALAASINI VERMEYE BAŞLADI
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. İzmir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve öğlende verilen aranın ardından tekrar devam edilen davanın duruşmasında, savcı esas hakkındaki mütalaasını vermeye başladı.
Taylan YILDIRIM, Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)
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