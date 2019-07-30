Bryan Adams konseri için heyecan dorukta! Avantajlı biletler son gün 2 Ağustos

Müzik kariyeri boyunca Grammy, Mtv başta olmak üzere sayısız ödül sahibi olan ve 100 milyonun üzerinde album satışı elde eden, hayranlarına; Cuts Like a Knife, Reckless ve Waking Up the Neighbours gibi önemli albümler, başta Summer of '69, Everything I Do, Run to You, Heaven, Please Forgive Me, Have You Ever Really Loved a Woman?, All for Love, I Finally Found Someone ve When You're Gone gibi birçok efsane parça hediye eden, Billboard tarafından dünya müzik tarihinde tüm zamanların en başarılı 30. sanatçısı Bryan Adams, 16 Kasım 2019 Cumartesi gecesi Ülker Arena’da VOLUME UP organizasyonuyla ülkemize geliyor.

Ülkemizdeki ilk büyük stad konserlerinden birini 1992 yılında veren Bryan Adams, 10.000’i aşkın müziksever karşısında unutulmaz bir performans göstermeye hazırlanıyor.

Konserin büyük ilgi gören bilet satışlarında, avantajlı dönem satışları 2 Ağustos günü sona erecek.

