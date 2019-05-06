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BŞEÜ Güzel Sanatlar öğrencileri Seramik Yarışması’ndan 4 ödülle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:19 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı öğrencileri Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen 11.

BŞEÜ Güzel Sanatlar öğrencileri Seramik Yarışması’ndan 4 ödülle döndü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı öğrencileri Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Muammer Çakı Öğrenci Seramik Yarışması’na damgasını vurdu.
Yarışmada BŞEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı 4’üncü sınıf öğrencileri Büşra Ceylan ve Furkan Yümsel serbest dalda birer özel ödül, Umut Çetin Edizel ise endüstriyel dalda özel ödül alırken, Hüseyin Emre Gülşen mezuniyet projesinde yapmış olduğu sofra takımıyla endüstriyel dalda özel ödül alarak büyük bir başarıya imza attı. Düzenlenen yarışmaya yurt içi ve yurt dışından seramik bölümleri lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrencileri katıldı. Seçici Kurulu Türkiye’nin farklı üniversitelerinden ve yurt dışından akademisyenler, alanında uzman sanatçılar ve sektör temsilcilerinden oluşan yarışmada, serbest, endüstriyel, torna ve çini alanlarında birer başarı ödülü ile 12 özel ödül olmak üzere toplam 16 ödül verildi.
Ödül töreni ve sergi açılışı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisinde gerçekleştirilen yarışmada, BŞEÜ öğrencilerinden Sümeyye Anzerli, Ramazan Öztürk ve Bahattin Ömür’ün eserleri de sergilemeye değer görüldü. GSTF Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Öğrencilerimizin büyük bir başarı elde ettiği 11. Uluslararası Muammer Çakı Öğrenci Seramik Yarışması Sergisi 15 Mayıs tarihine kadar görülebilir.

BŞEÜ Güzel Sanatlar öğrencileri Seramik Yarışması’ndan 4 ödülle döndü

BŞEÜ Güzel Sanatlar öğrencileri Seramik Yarışması’ndan 4 ödülle döndü

BŞEÜ Güzel Sanatlar öğrencileri Seramik Yarışması’ndan 4 ödülle döndü

BŞEÜ Güzel Sanatlar öğrencileri Seramik Yarışması’ndan 4 ödülle döndü

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