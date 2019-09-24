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BŞEÜ’den görevde yükselme sözlü sınavında 100 tam puan

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 12:29 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavında tüm adaylara 100 puan vererek bu uygulamayı Türkiye’de yapan 8’inci üniversite oldu.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Anadolu Üniversitesine yaptırılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 23 Mart 2019 tarihinde gerçekleşti.

BŞEÜ’den görevde yükselme sözlü sınavında 100 tam puan

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavında tüm adaylara 100 puan vererek bu uygulamayı Türkiye’de yapan 8’inci üniversite oldu.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Anadolu Üniversitesine yaptırılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 23 Mart 2019 tarihinde gerçekleşti. Yapılan sınavın sonuçları ise 12 Nisan 2019 tarihinde açıklandı. Açıklanan sonuçlar sonrası Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, sözlü sınava giren tüm adaylara 100 tam puan vererek sıralamayı bozmadı. Yapılan sözlü sınavdan sonra 6 şef, 1 memur ve 1 tekniker yazılı sınavda en yüksek puanı aldıkları için sözlü sınav sonrası doğrudan atanmaya hak kazandı.
Bu süreçten sonra üniversitelerce gerçekleştirilen sözlü sınavlarda yükseköğretim kurumlarından; Amasya Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Harran Üniversitesinden sonra Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi de sözlü sınava giren tüm adaylara 100 tam puan vererek sıralamayı bozmadı.

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