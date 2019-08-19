Bsikletliler, kafa kafaya çarpıştı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde bir döner lokantasında çalışan iki bisikletli eleman, sipariş götürdükleri adreslerden dönerken kafa kafaya çarpıştı.

Patnos’ta bir döner lokantasında çalışan iki eleman bisikletle sipariş götürdükleri adreslerden dönerken Menderes Caddesinde karşılaştı. Birbirlerini geçmeye çalışan iki arkadaş direksiyon hakimiyetlerini kaybedip kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan iki çalışandan biri, direksiyon kolunun sert bir şekilde çarpması nedeniyle yere savruldu. Kaburgalarında kırık olduğu anlaşılan çalışana olay yerinden tesadüfen geçen bir sağlık çalışanı müdahale etti. İlk müdahalenin ardından vatandaşların yardımıyla sağlık ekiplerine haber verildikten sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiyi Patnos Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



