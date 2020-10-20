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BTK alan adı verme yetkisine sahip olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.10.2020 12:13 | Son Güncelleme

Türkiye’de internet alanında büyük bir değişimin başlayacağı açıklandı.

BTK alan adı verme yetkisine sahip olacak

Türkiye’de internetin geleceği için büyük bir değişimin yaşanacağı açıklandı. BTK alan adı verme yetkisine sahip olacak. Peki, bu ne anlama geliyor?

Bildiğiniz gibi 2000 yılında DNS Çalışma Grubu oluşturulmuş 2011 yılında ise İnternet Geliştirme Kurulu kurulmuştu. Şimdi ise .tr Ağ Bilgi Sistemi”nin (TRABİS) devreye alınması için çalışmalara başlandığı açıklandı.

ALAN ADI VERME YETKİSİ BTK'YA GEÇECEK

TRABİS çatısı altında artık alan adı verme yetkisi tamamen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) geçecek. Türkiye’de 2020 yılı birinci çeyrek itibarıyla “Nic.tr” kayıtlarında 417 bin 100 “.tr” uzantılı olan site yer alırken, en büyük pay yüzde 83.1 ile “com.tr” uzantılı internet sitelerine ait. Bunu yüzde 3.3’er ile “gen.tr” ve “gov.tr”, yüzde 2.6 ile “org.tr” uzantısına sahip siteler takip ediyor.

Alan adlarını kullanan internet sitelerinin yüzde 78,1’i Türkiye’de, yüzde 10,4’ü ABD’de, yüzde 5,6’sı Almanya’da, yüzde 1,6’sı Fransa’da, yüzde 1,3’ü İngiltere’de, yüzde 1,2’si Hollanda’da ve yüzde 1,7’si diğer ülkelerde barındırılıyor. Yaklaşık 10 milyon liralık pazara sahip olan bu alan adları için yıllık 5 ile 25 lira arasında ödeme yapılıyor.

Tebliğ değişikliği kapsamında kayıt kuruluşu, kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer mevzuata uymakla yükümlü olacak. Ayrıca TRABİS’e entegre olan kayıt kuruluşları, sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunduracak.

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