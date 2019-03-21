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BTK ve Google’ın bilinçli internet kullanımı projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 17:10 | Son Güncelleme

Google Türkiye ve Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) işbirliği ile geliştirilen “İnternot Olmaya Var mısın?” projesi, Antalyalı çocuk ve anne-babalarla buluşacak.

Google Türkiye ve Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) işbirliği ile geliştirilen “İnternot Olmaya Var mısın?” projesi, Antalyalı çocuk ve anne-babalarla buluşacak. Dijital vatandaşlık kuralları ve internette güvenlik ipuçları üzerine kurgulanmış bir oyun platformu olan “İnterland” ile çocuklara nasıl “İnternot” olacaklarının anlatılacağı etkinlikler, Antalya Migros’ta gerçekleşecek.
Dijital çağın çocukları ile ebeveynler arasında bir diyalog köprüsü kurulması hedefiyle hayata geçirilen “İnternot Olmaya Var mısın?” projesi kapsamında, Antalya Migros’ta 23-24 Mart tarihlerinde etkinlikler düzenlenecek.
Google Türkiye ve BTK işbirliğiyle geliştirilen proje kapsamında gerçekleşecek etkinliklerde, dijital vatandaşlık kuralları ve internette güvenlik ipuçları üzerine kurgulanmış bir oyun platformu olan “İnterland” ile çocuklara nasıl “İnternot” olacakları anlatılacak.

Dijital dünya çocuklarıyla anne-babalar arasında diyalog köprüsü
Çocukların dijital vatandaşlık ve güvenlik konusunda bilinçlenerek çevrimiçi dünyayı güvenle keşfedebilmeleri ve potansiyellerini geliştirmelerine yönelik “İnternot Olmaya Var mısın?” projesinin bir diğer önemli hedefinin ise dijital çağa doğan 6-12 yaş grubu çocukların yanı sıra, ailelerine ve öğretmenlerine de ulaşılarak nesiller arasında var olan dijital diyaloğun güçlendirilmesini sağlamak olduğu bildirildi.

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