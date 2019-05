Sanal alem kullanıcılarına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) önemli bir uyarı geldi. BTK, internet kullanıcılarına hitaben, "İncitme, incittiğin yerden incinirsin. Gerçek hayatta ve internette başkalarını incitme. Sizi incitenlere de seyirci kalma, şikayet et" açıklamasında bulundu.

Resmi verilere göre Türkiye’de 60 milyonu aşkın internet kullanıcısı bulunurken, özellikle sosyal medyada insanlar birbirine kırıcı olabiliyor. BTK, yaptığı açıklama ile internet kullanıcılarına ’nazik olun’ çağrısında bulundu. Sanal alemde diğer kullanıcılara iyi davrananların itibar kazandığına dikkat çekilen açıklamada, "İnternet büyük bir kütüphane. Bu kütüphaneden faydalanırken iyi davranırsan, kimseyi rahatsız etmezsen saygı görür, itibar kazanırsın. Gerçek hayatta da sanal alemde de insanlara karşı nazik davran. Gerçek hayatta farklı, internette farklı davranışlar sergileme. İnternette seni tehdit ya da istismar edenlerden korkma, cesur ol. Seni rahatsız edenleri ailenle, öğretmeninle paylaş, onu şikayet et. İnternette her bilgiye itibar etme, çünkü her bilgi doğru olmayabilir. İnsanları eleştirmek en kolay şeydir. Eleştirilerini medeni şekilde yap. Karşındaki insanları incitme, incindiğin yerden incitilirsin. Medeni ol, zorba olma. Etik davran, saygılı ol" denildi.