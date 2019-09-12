BTK’nın yeni kurul üyeleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kurul üyeliklerine yeni isimler atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamaların yer aldığı atama kararları, 12 Eylül tarihli ve 30886 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kararnamede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu İkinci Başkanlığı görevine Selamettin Ermiş getirilirken, Dr. Ahmet Kılıç, Nurettin Şar ve Rıdvan Kahveci de üyeliklere atandı.

Selamettin Ermiş kimdir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Selamettin Ermiş, daha önce Etik Komisyonu Başkanlığı, Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Bilgi ve iletişim sektöründe önde gelen birçok projede çalışma ve katkılarda bulundu. 23 Haziran 1968 tarihinde Sinop’ta doğan Ermiş, 1992’de Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü, 2013 Dünya Kültür Expo’su Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü gibi birçok görevde bulunan Ermiş, ileri düzeyde İngilizce biliyor. Ermiş evli ve 2 çocuk babası.