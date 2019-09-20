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BTM dünya vitrininde

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:23 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden, dünyanın sayılı bilim merkezlerinden biri olan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) örnek olmaya devam ediyor.Birçok alanda örnek olan ve ürettiği sergi ve deney düzenekleri ile ülke ekonomisine katma değer sağlayan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, Bursa’yı uluslararası alanda başarıyla temsil ediyor.

BTM dünya vitrininde

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden, dünyanın sayılı bilim merkezlerinden biri olan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) örnek olmaya devam ediyor.
Birçok alanda örnek olan ve ürettiği sergi ve deney düzenekleri ile ülke ekonomisine katma değer sağlayan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, Bursa’yı uluslararası alanda başarıyla temsil ediyor. Asya Pasifik Bilim ve Teknoloji Merkezleri Birliği’nin (ASPAC) 2019 konferansında Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin ‘Sınır Tanımayan Bilim’ projesi katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Dünyanın en saygın etkinliklerinden biri olan ve bu yıl ‘İstediğiniz Geleceği Oluşturun’ temasıyla Avustralya’nın Brisbane kentinde gerçekleştirilen ASPAC 2019’a çok sayıda bilim merkezi yöneticisi, akademisyen ve eğitimciler katıldı. Konferansta Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Nazım Enes Altan, hem Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni hem de ‘Sınır Tanımayan Bilim Projesi’ kapsamında özel ihtiyaçlı fertler için yaptıkları çalışmaları anlattı.
Asya Pasifik Bilim ve Teknoloji Merkezleri Ağı ASPAC, dünya çapında, bilim merkezlerin üye olduğu bir çatı kuruluşudur. 1997 yılında bölgedeki bilim merkezleri arası iletişimi sağlamak ve bilim merkezlerinin bölgedeki etkinliğini arttırmak amacıyla kurulan ASPAC’in 20 den fazla ülkede yaklaşık 100 üyesi bulunmaktadır. 2015 yılında ASPAC’e üye olan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, ASPAC’e Asya pasifik bölgesi dışında tam üye statüsü taşıyan ilk bilim merkezidir.

BTM dünya vitrininde

BTM dünya vitrininde

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