BTM’de ara tatile özel atölyeler

Bursa’da ilk ve orta dereceli okullara devam eden 577 bin 650 öğrenci bugünden itibaren bir haftalık ara tatile çıkarken, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, çocukların tatili doya doya bilimle geçirmeleri için birbirinden farklı atölye çalışmaları hazırladı.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde 19-20-21-22 Kasım 2019 tarihlerinde ara tatil programı kapsamında 5-7 ve 8-14 yaş gruplarına yönelik farklı alanlarda bilimsel atölye çalışmaları yapılacak. 8-14 yaş gruplarına yönelik robot hareketi, mum bilimi gibi atölye çalışmalarının yanı sıra çocukların el, göz koordinasyon ve motor becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak ahşap atölyesi, tangram çalışmaları gibi etkinlikler düzenlenecek.

5-7 yaş gruplarına ise yaparak ve yaşayarak öğrenme, gözlem yapma, soru sorma, tahmin etme, düşüncelerini paylaşma ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisini kavrama becerilerine katkı sağlayacak atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Roket yapımı, Kelebeğin Dünyası, Çizgi Film Atölyesi, İskelet Sistemi atölye çalışmaları ile çocuklar farklı bilim dallarındaki bilimsel süreçleri keşfedebilecek.

Atölye çalışmalarına katılmak isteyenler tüm etkinliklerin tarih, saat, yaş grubu ve içeriklerine bursabtm.org adresinden ulaşabilecekler.

