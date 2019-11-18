HABER

BTM’den öğretmenlere özel bilgi şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 14:36 | Son Güncelleme

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde öğretmeler gününe özel gerçekleştirilecek sempozyumda eğitimin geleceği ve geleceğin eğitim metotları konuşulacak.Büyükşehir Belediyesi’nin bilimi topluma yayma hedefiyle kentte kazandırdığı Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde önemli bir bilimsel faaliyete imza atacak.

BTM’den öğretmenlere özel bilgi şöleni

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde öğretmeler gününe özel gerçekleştirilecek sempozyumda eğitimin geleceği ve geleceğin eğitim metotları konuşulacak.
Büyükşehir Belediyesi’nin bilimi topluma yayma hedefiyle kentte kazandırdığı Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde önemli bir bilimsel faaliyete imza atacak. 24 Kasım Pazar günü Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigâr Salonunda düzenlenecek sempozyumda ‘Eğimde Yeni Yaklaşımlar’ tartışılacak. Sempozyumda Milli Eğitim Bakan Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu’nun yanı sıra Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uygar Kanlı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yasemin Özdem Yılmaz, Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi İhsan Metinnam ve Öğretmen Emre Özel birer sunum yapacak. Türkiye’nin ve dünyanın eğitim gündemini değerlendirileceği sempozyumda formal ve informal eğitim ortamları ve metodları, eğitimin geleceği ve geleceğin eğitimi konuları ele alınacak. Eğitimde bilimsel farkındalığı artırmak ve öğrencilerin bilimsel gelişimine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilecek “Eğitimde Yeni Yaklaşımlar” sempozyumu tüm öğretmen ve öğretmen adaylarına açık ve ücretsiz olacak. Etkinliğe katılım sağlamak isteyen öğretmen ve öğretmen adayları, sempozyum tarihinden önce www.btm.org.tr adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.

PARTNER 770 gram doğmuştu! İşte son hali 770 gram doğmuştu! İşte son hali
Çamura saplanan ineği itfaiye kurtardıÇamura saplanan ineği itfaiye kurtardı
Ankara'da eş zamanlı nefes kesen tatbikatlarAnkara'da eş zamanlı nefes kesen tatbikatlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da eş zamanlı nefes kesen tatbikatlar

Ankara'da eş zamanlı nefes kesen tatbikatlar

Valilikten ölen mühendis ile ilgili kurtarma çalışması açıklaması

Valilikten ölen mühendisle ilgili kurtarma çalışması açıklaması

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Pendik'te 3 kişiyi öldürmüştü! Yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı

Katliama böyle gelmiş!

Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu

Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu

İstanbul'da yakalanan ‘turuncu’ listedeki El-Kaideli terörist tutuklandı

Mevlüt Cüşkün tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.