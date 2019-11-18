BTM’den öğretmenlere özel bilgi şöleni

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde öğretmeler gününe özel gerçekleştirilecek sempozyumda eğitimin geleceği ve geleceğin eğitim metotları konuşulacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin bilimi topluma yayma hedefiyle kentte kazandırdığı Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde önemli bir bilimsel faaliyete imza atacak. 24 Kasım Pazar günü Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigâr Salonunda düzenlenecek sempozyumda ‘Eğimde Yeni Yaklaşımlar’ tartışılacak. Sempozyumda Milli Eğitim Bakan Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu’nun yanı sıra Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uygar Kanlı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yasemin Özdem Yılmaz, Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi İhsan Metinnam ve Öğretmen Emre Özel birer sunum yapacak. Türkiye’nin ve dünyanın eğitim gündemini değerlendirileceği sempozyumda formal ve informal eğitim ortamları ve metodları, eğitimin geleceği ve geleceğin eğitimi konuları ele alınacak. Eğitimde bilimsel farkındalığı artırmak ve öğrencilerin bilimsel gelişimine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilecek “Eğitimde Yeni Yaklaşımlar” sempozyumu tüm öğretmen ve öğretmen adaylarına açık ve ücretsiz olacak. Etkinliğe katılım sağlamak isteyen öğretmen ve öğretmen adayları, sempozyum tarihinden önce www.btm.org.tr adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.

