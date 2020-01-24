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BTM’den öğretmenlere teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 13:14 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen Tasarım Beceri Atölyeleri Geliştirme ve Uygulama Projesi’nde ilk dönem sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen Tasarım Beceri Atölyeleri Geliştirme ve Uygulama Projesi’nde ilk dönem sona erdi. Projeye destek olan öğretmen ve okul müdürlerine Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şaban Fethi Yıldız’ın da katıldığı programda teşekkür belgesi verildi.
Çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak adına özel olarak hazırlanan bilimsel etkinliklerden oluşan proje, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 vizyonu kapsamında bulunan uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirildi. 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin ilk yarıyılında 8 okuldan 32 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, 20 farklı alanda 25 atölye çalışması yapıldı. Atölye çalışmaları içerisinde yer alan aile etkinliklerine 70 aile, bilimsel atölyelere de 301 öğrenci katıldı. Projeye destek olan okul müdürleri ve öğretmenler, dönem sonu etkinliğinde Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde bir araya geldi. Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şaban Fethi Yıldız’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş, Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu ve çok sayıda öğretmen ile okul müdürü yer aldı. Projeye destek olan öğretmen ve okul müdürlerine teşekkür belgelerini takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yıldız, bilimin ışığında eğitime katkılarının süreceğini söyledi. Projeye destek olan öğretmenlere teşekkür eden Yıldız, toplumda fırsat eşitliğini sağlamak ve özel gereksinimli öğrencilerin hayatlarını zenginleştirmek için bu tür projeleri önemsediklerini kaydetti. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Altıntaş ise projeye katkı sunan BTM çalışanları ile öğretmen ve okul müdürlerine teşekkürlerini iletti.

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