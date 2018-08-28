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BTM'den "Sınır Tanımayan Bilim Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 10:28 | Son Güncelleme

TÜBİTAK'ın desteği ve UÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünün iş birliğiyle ortaokul seviyesinde öğrenme güçlüğü çeken ve hafif düzeyde zihinsel yetersizlik tanısı konulan kaynaştırma öğrencilerine yönelik proje hazırlandı - Proje kapsamındaki eğitim programından yararlanmak için 15 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) ve Uludağ Üniversitesi (UÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünün iş birliğiyle ortaokul seviyesinde öğrenme güçlüğü çeken ve hafif düzeyde zihinsel yetersizlik tanısı konulan kaynaştırma öğrencilerine yönelik "Sınır Tanımayan Bilim Projesi" hazırlandı.

TÜBİTAK tarafından da desteklenen eğitim programına alınan öğrencilerin bilime yönelik merak ve ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.

Bursa BTM Genel Koordinatörü Fehim Ferik, yazılı açıklamasında, Sınır Tanımayan Bilim Projesi kapsamındaki eğitim programı ile önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirdiklerini ifade etti.

Ferik, fen ve teknoloji uygulamaları dersi müfredatına uygun olarak hazırlanan programın birebir ve gruplar halinde yapılacak etkinliklerle gerçekleştirileceğini aktardı.

Özel gereksinimi olan öğrencilerde ufuk açmayı hedeflediklerini vurgulayan Ferik, şunları kaydetti:

"Ekim ayı içinde yapılacak proje ile öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler, ekip çalışmasının yanı sıra verilen görevleri yerine getirme sorumluluğu alacaklar. Programa katılan öğrencilerin problem çözme ve karar verme becerileri gelişecek. Projenin gerçekleşmesinde, iş birliği içinde olduğumuz Uludağ Üniversitesi ve TÜBİTAK yetkililerine teşekkür ediyorum."

Ferik, sadece kaynaştırma öğrencileri için değil birçok özel ve dezavantajlı gruba yönelik projeler de yapacaklarını belirterek, özel eğitim metodu içeren projelere Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra birçok kurumun da destek vermek istediğini, konuya ilişkin gelişmeleri Bursa BTM'nin web sitesi ile sosyal medya hesaplarından duyuracaklarını bildirdi.

Proje kapsamında, ekim ayı içinde 40 kişilik kontenjanlarla sınırlı iki grup halinde organize edilecek ilk eğitim programı, 2-5 Eylül, ikincisi ise 9-12 eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Eğitim programına çocuklarını göndermek isteyen veliler, "www.sinirtanimayanbilim.com" uzantılı internet adresinden gerekli bilgiyi alabilecek. Başvurular, 15 Eylül'de sona erecek.

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"Sınır Tanımayan Bilim" projesi BTM Bursa TÜBİTAK

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