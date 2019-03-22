BTP Adayı Kotil: Vakit, birlik olma vaktidir

İSTANBUL, (DHA) -Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, İstanbul Batmanlılar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'ndeki konuşmasında, birlik ve beraberlik konusunda önemli mesajlar verdi. Kotil, "Neden hep İslam coğrafyasındaki kavga var? Biz birbirimizle kavga ediyoruz, kaynaklarımızı adamlara veriyoruz" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Sultangazi'deki İstanbul Batmanlılar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Kotil, Sultangazi’den sonra Üsküdar'a geçerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların yoğun ilgi göstererek karşıladığı Kotil, Türkiye'de birlikte beraberliğin önemini vurguladı. Kotil, burada yaptığı konuşmada şunları aktardı:

"Şunu çok iyi görmemiz lazım. Bizim kaynaklarımızda gözü olanlar açısından Rizeli ile Batmanlı arasında hiçbir fark yoktur" diyen Kotil, "Adamların bir tane derdi var, o oda Müslümanı Müslümana kırdırmak ve buradaki servetin üzerine konmak. Şuanda olan da bu... Neden hep İslam coğrafyasındaki kavga var? Biz birilerinin adına birbirimizle kavga ediyoruz, kaynaklarımızı adamlara veriyoruz. Sonuçta bizim elimizde bir tek kuruş para kalmıyor. Biz burada oturuyoruz, adamlar geliyor servetlerine servet katıyor. Biz bunu durdurabiliriz ama bir ve beraber olmamız lazım.”