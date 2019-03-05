BTP Adayı Kotil'den Küçükçekmece'de esnaf ve cemevi ziyareti

İSTANBUL,(DHA)- BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Küçükçekmece’de esnaf ziyaretleri yaptı, ardından da Garip Dede Cemevi’ne ziyarette bulundu. Selim Kotil’i desteklediklerini belirten Alevi Dernekler Federasyonu (ADFE) Genel Başkanı ve Garip Dede Dergahı Cemevi Başkanı Celal Fırat, “44 yaşındayım. Samimi söylüyorum, bir siyasetçiden ilk defa bu kadar dolu dolu projeler dinledim” dedi.

Sebze fiyatlarındaki enflasyona dikkat çeken Kotil, “Şu anda İstanbul’da patlıcan fiyatı 20 liraya domates fiyatı 9 liraya çıktı. Bugün domatesi bu fiyata çıkaran ne diye sorgulamamız lazım. Antalya’da seracılık yapılıyor. Seraları ısıtmak için enerji kullanılıyor. Dünyanın en pahalı enerjisini, gübresini kullanıyoruz. Peki, biz ne yapacağız? Hollanda’nın yaptığını yapacağız. Rüzgar güllerini ve güneş panellerini kurup elektriği üreteceğiz. Bunu bedava seracıya vereceğiz. İşte o zaman kışın domatesin fiyatı 1 liranın altında olur” dedi.

'250 BİN DÖNÜMDE SERACILIK YAPTIRACAĞIZ'

İstanbul’da tarımı ve seracılığı teşvik edeceklerini belirten Kotil, “Büyükçekmece, Terkos, Küçükçekmece göllerinin etrafındaki koruma havzalarında elektrik üreteceğim. Bu elektriği çiftçimize bedavaya vereceğiz. 2,4 milyon dönümlük Çatalca ve Silivri’nin yüzde 10’unda sera yapacağız. Yani 250 bin dönüm arazide, bedava elektrik kullanan çiftçimize, seracılık yaptıracağız. İhsaniye, Kalfaköy ve İnceğiz’deki jeotermal enerjiyi de seracılık için kullanacağız. İşte meseleye böyle bütüncül yaklaşıldığında domatesin fiyatı 1 liranın altında olur” ifadelerini kullandı.

'GEMİLERİMİZİN TAMAMINI ELEKTRİKLİ YAPACAĞIZ'

Elektrikli otobüs ve vapura geçeceklerini belirten Kotil, “An itibariyle İETT’de 3 bin 600 tane otobüsümüz var. Bunların tamamını elektrikli otobüs haline getireceğiz. Otobüslerin mazotuna 700 milyon lira para harcıyoruz. Yani hem fosil yakıtla sera gazı oluşturuyoruz hem de 700 milyon lira cebimizden para çıkıyor. Otobüslerimizi elektrikli yaparsak, ulaşımı bütün öğrencilere bedava, vatandaşa ise yarı fiyatına sunabiliriz. Denizde vapurlarımızın hepsi Marmara Denizi’ne mazot döküyor. Peki, çözüm ne? Tuzla’da, Türk firması olan Tersan tersanesi 2 ay önce Norveç’e 2 tane elektrikli gemi yaptı. Hibrit değil, yüzde yüz elektrikli gemiden bahsediyorum. Bizimkiler ise ok atma devrinde yaşıyorlar. Oysa Türk mühendisleri dünyaya yüzde yüz elektrikli, 360 yolcu ve 140 araba kapasiteli gemi satıyor. Senin aklın nerede? Biz, gemilerimizin tamamını elektrikli yapacağız. Boğaz’a kuracağımız su türbinleri ve güneş panelleri elektrik ihtiyacımızı yeterince karşılıyor. İstanbul kendi kendine yeten bir şehir olabilir. Biz, bütün bu projeleri Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş’ın yazdığı Milli Ekonomi Modeli’nden alıyoruz” dedi.

Garip Dede Dergahı Cemevi’ndeki programın ardından Üsküdar’da ev ziyaretleri yapan Kotil, Siirtli ailelerin desteklerini aldı.

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