BTP adayı Mustafa Pak, gençlere Atatürk’ü örnek almalarını öğütledi

Bağımsız Türkiye Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Mustafa Pak , "Biz her şeyden önce gençliğimizin önüne rol model olarak Atatürk’ü koyduk. Bizce Atatürk’te bir gencin örnek alması gereken her özellik mevcuttur" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Mustafa Pak ve beraberindeki heyet Türkiye genelinde onlarca şubesi bulunan İcmal Gençlik Derneği Genel Merkezi’ni ziyaret etti. İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı Fatih Ekici ve Ankara Şube Başkanı Mehmet Erkul’un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Dernek Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda üniversiteli genç tarafından karşılanan BTP heyeti adına Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Mustafa Pak, gençlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

"Rol modelimiz Atatürk’tür" diyen Pak, "Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak her şeyden önce gençliğimizin önüne rol model olarak Atatürk’ü koyduk. Bizce Atatürk’te bir gencin örnek alması gereken her özellik mevcuttur. Atatürk’ü keşfetmek, bir Türk genci için damarlarındaki asil kanla buluşmasıdır. Atatürk’ün ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek olan sizlersiniz’ sözündeki muhatabı siz gençlersiniz. Bir Türk beyefendisinin ve bir Türk hanımefendisinin hangi özelliklere sahip olması gerektiği konusunda örnek alınacak şahsiyet devletimizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’tür" ifadelerini kullandı.