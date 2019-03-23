BTP adayı Mustafa Pak, gençlere Atatürk’ü örnek almalarını öğütledi

Bağımsız Türkiye Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Mustafa Pak , "Biz her şeyden önce gençliğimizin önüne rol model olarak Atatürk’ü koyduk. Bizce Atatürk’te bir gencin örnek alması gereken her özellik mevcuttur" dedi. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Mustafa Pak ve beraberindeki heyet Türkiye genelinde onlarca şubesi bulunan İcmal Gençlik Derneği Genel Merkezi’ni ziyaret etti. İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı Fatih Ekici ve Ankara Şube Başkanı Mehmet Erkul’un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Dernek Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda üniversiteli genç tarafından karşılanan BTP heyeti adına Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Mustafa Pak, gençlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. "Rol modelimiz Atatürk’tür" diyen Pak, "Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak her şeyden önce gençliğimizin önüne rol model olarak Atatürk’ü koyduk. Bizce Atatürk’te bir gencin örnek alması gereken her özellik mevcuttur. Atatürk’ü keşfetmek, bir Türk genci için damarlarındaki asil kanla buluşmasıdır. Atatürk’ün ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek olan sizlersiniz’ sözündeki muhatabı siz gençlersiniz. Bir Türk beyefendisinin ve bir Türk hanımefendisinin hangi özelliklere sahip olması gerektiği konusunda örnek alınacak şahsiyet devletimizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’tür" ifadelerini kullandı.

"Ankara’da ulaşımı tüm öğrencilere ücretsiz yapacağız"

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’a ait Milli Ekonomi Modeli’nin uygulanacağı bir Türkiye’de, isteyen her gencin mutlaka sınavsız üniversite tahsili yapacağını ifade eden Pak, herkesin iş ve aş sahibi olacağını söyledi. Pak, 18 yaşını doldurmuş her gencin bin TL vatandaşlık maaşı alacağını ve evlenme yaşına geldiğinde devletinden faizsiz ve uzun vadeli evlilik kredisi alarak rahatlıkla yuvasını kuracağını ifade etti. BTP Adayı Pak, ayrıca kendisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildiği takdirde Ankara’da bir eğitim seferberliği başlatacaklarını; çocuklara, gençlere, yetişkinlere ve yaşlılara yönelik eğitim faaliyetlerinin hayata geçirileceğini söyledi. Pak, "Eğitim faaliyetlerinde en önemli hedef kitlemiz gençlerimiz olacak. Okuyan, yazan, düşünen, sorgulayan ve üreten bir Ankara gençliği hedefliyoruz. Ankara’da ulaşımı tüm öğrencilere ücretsiz yapacağız" dedi.

Spor ve sanatta öncü şehir: Ankara

Spor ve sanat konusunda Ankara’yı başat şehir haline getireceklerini söyleyen Pak, "Sporu, gençlerin yaşamlarının mutlaka önemli bir parçası yapacak şekilde hizmet vereceğiz. Gençler yüzme, basketbol, futbol, güreş, jimnastik, fitness, binicilik, yüzme, masa tenisi ve dövüş sporları başta olmak üzere ilgi duydukları, hoşlandıkları yatkın oldukları çeşitli spor dallarına yönlendireceğiz. Bu amaçla gençlerin ücretsiz olarak yararlanacağı çok sayıda yüzme havuzu açacağız, her mahallede gençlerin ücretsiz yararlanacağı futbol sahaları yapacağız. Gençlerin ücretsiz eğitim alacağı dövüş sporu salonları açacağız. Her spor dalı için ödüllü turnuvalar düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

‘Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk varken başkentte sanatın neredeyse tüm alanlarının yetim ve öksüz kaldığını belirten Pak, "Tüm hayat damarlarımız kopmuş durumdadır. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırıp gençlere kendilerini ifade edecek alan ne ise o alanda kendisini ifade etme fırsatı vereceğiz. Özellikle tiyatro, sinema, resim ve müzik alanında yapılan çalışmaları geliştirip hizmeti tabana yayacağız. Geniş kitleler hem tiyatro ile hem sinemayla tanışacak, belediyeye ait tiyatroları yaygınlaştırıp belediye sinemaları açacağız" ifadelerini kullandı.

BTP Adayı Mustafa Pak, gençler tarafından büyük bir ilgi ile takip edilen konuşmasını şöyle tamamladı:

"Üreten, mutlu olan, zararlı alışkanlıklardan uzak milletimizin ve devletimizin ihtiyacı olan, tüm ülkeye model olmak üzere Ankara beyefendisi, Ankara hanımefendisi yetiştireceğiz."