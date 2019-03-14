BTP Adayı Selim Kotil: Kadınlarımıza el işçiliği ile para kazandıracağız

İSTANBUL, (DHA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, "Kadınlarımıza el işçiliği ile para kazandıracağız" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Güngören’de vatandaşlarla bir araya geldi. Kotil’e BTP Güngören Belediye Başkan Adayı Abdulkadir İnan da eşlik etti. İstanbul'da özellikle kadınlar için projeler hazırladıklarını söyleyen Kotil, "İnsanlar; tespih, hasır bilezik gibi hızlı tüketim olmayan mallarda el işçiliği arıyorlar. Kadınımızın el işçiliğini kullanarak yaptığı ürünleri bütün dünyaya satmak belediyenin elindedir. Biz, kadınlarımıza böyle bir kapı açacağız" diye konuştu.

“ANNELERİMİZE HER AY ÇOCUK BAŞINA 500 LİRA KREŞ DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Kotil,“Kadınlarımız için pek çok projemiz var. İlk olarak çalışan annelerimize her ay çocuk başına 500 lira kreş desteği vereceğiz. Annelik zaten tek başına çok zor bir iş. Annelerimiz çocuğunun bütün ihtiyaçları için fedakarca her şeyi yapıyorlar. Çocuğun bakımında, giyiminde, eğitiminde birinci derecede ilgileniyorlar. Bu büyük fedakarlıkları yapan annelerimiz için Peygamberimiz ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır’ demiştir. Kadınlarımız, anneliğin yanında bir de işte çalışıncaçok yoruluyor. İşte çalıştıkları saatlerde çocukları kreşlere emanet ediyorlar. İBB olarak annelerimize bir nebze yardımcı olmak için 500 liralık kreş desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.